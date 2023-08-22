Прогресивна зброя древності: її могли винайти доісторичні жінки кам'яного віку

Атлатль постає як інструмент, що дозволив жінкам брати участь у мисливстві нарівні з чоловіками. Вчені провели дослідження, яке породжує гіпотезу про те, що атлатль міг урівняти можливості давніх жінок та чоловіків.

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Атлатль — це елементарний, але складний механізм, у формі стрижня, що використовувався для приведення в рух легкого списа, так званого дротика. Вчені вважають, що цей винахід спростив полювання, дозволяючи залучати жінок доісторичних спільнот, пише IFLScience.

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Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники організували комплексний експеримент за участю 108 учасників, серед яких були як студенти, так і місцеві жителі. Кожен учасник повинен був десять разів метнути спис, а потім стільки ж разів запустити атлатль.

Аналіз результатів показав, що студенти-чоловіки кидали спис зі швидкістю від 8,1 до 16,1 м за секунду. На противагу цьому, студентки досягли швидкості від 5,1 до 11,5 м за секунду.

Однак, коли в рівняння увійшов атлатль, динаміка змінилася. Учасники-чоловіки продемонстрували здатність запускати свої снаряди зі швидкістю від 10,1 до 24,1 м за секунду, тоді як учасниці продемонстрували порівнянну швидкість в діапазоні від 10,1 до 20,1 м за секунду.

Дослідники стверджують: "Наші результати показують, що, на відміну від списа, атлатль вирівнює швидкість снарядів, запущених жінками і чоловіками".

Це спостереження, зі свого боку, наводить їх на думку, що в далекому історичному контексті перехід від метання списа до атлатля і дротика міг потенційно об'єднати, а не розділити трудові ролі.

Авторка дослідження Мішель Беббер вважає, що винайдення атлатля могло бути справою рук жінок у певних контекстах. Це відкриття має глибокі наслідки, змінюючи наше розуміння гендерної динаміки в суспільствах мисливців-збирачів. Воно кидає виклик панівному уявленню про винятково чоловічу роль мисливців і доводить, що жінки насправді відігравали активну й успішну роль у мисливських полюваннях різного масштабу.

Беббер стверджує: "Багато людей схильні вважати жінок у минулому пасивними і що мисливцями були лише чоловіки, але все частіше здається, що це не так".

Збіг доказів з різних галузей — археології, етнографії та сучасних експериментів — дає послідовний наратив: жінки, ймовірно, також полювали разом з чоловіками.

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