Чашка кофе вместо тренировки: найдена связь между кофеином и снижением веса

Ученые утверждают, что кофеин может сжигать жир в теле и препятствовать развитию диабета 2 типа.

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Новое исследование показало, что уровень кофеина в крови может оказывать влияние на количество жира в организме, а это в свою очередь, снижает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые решили изучить генетические маркеры, чтобы лучше понять связь между уровнем кофеина, индексом массы тела (ИМТ) и риском диабета 2 типа. Группа исследователей из Швеции и Великобритании заявила, что некалорийные напитки с содержанием кофеина могут быть потенциальным средством для снижения уровня жира в организме.

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"Генетически обусловленные более высокие концентрации кофеина в плазме были связаны с более низким ИМТ и жировой массой тела. Также высокие концентрации кофеина в плазме были связаны с низким риском развития диабета 2 типа. В этом случае, снижение склонности к диабету 2 типа происходило за счет снижения ИМТ", — говорится в исследовании.

В эксперименте приняли участие чуть меньше 10 тыс. добровольцев, их данные были взяты из генетических баз. Основное внимание во время анализа уделялось вариациям в отдельно взятых генах, которые связаны с расщеплением кофеина в организме человека.

Как оказалось, люди с наличием вариации гена CYP1A2 расщепляют кофеин медленнее, что позволяет ему дольше оставаться в крови. Также эти люди склонны употреблять меньше кофеина в течение дня.

Также ученые не смогли найти никакой связи между количеством кофеина в крови человека и сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая сердечную недостаточность и инсульт.

Предыдущие исследования уже связывали умеренное потребление кофеина с улучшением здоровья сердца, а также снижением ИМТ. Последняя же работа добавляет большего веса таким утверждениям.

"Имеющиеся исследования показывают, что потребление кофеина приводит к снижению веса и жировой массы, но долгосрочные эффекты потребления кофеина пока неизвестны", — предупреждают авторы исследования.

Команда полагает, что найденная ими связь возникает из-за того, что кофеин увеличивает выработку тепла в организме и окисление жиров (превращение жира в энергию). Оба этих процесса играю важную роль в общем обмене веществ.