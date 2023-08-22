"Прогноз кукушки". Как количество хронических болезней влияет на продолжительность жизни

Исследователи считают, что порядок, в котором мы получаем свои заболевания напрямую связан с тем, насколько длинной окажется наша жизнь.

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Более четверти населения Великобритании имеют два или более хронических заболевания, при этом показатель увеличивается до 65% для людей старше 65 лет и почти 82% для людей старше 85 лет, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Университета Суонси сосредоточились на оценке того, как ряд множественных хронических заболеваний, в том числе психоз, диабет и сердечная недостаточность, развиваются с течением времени и какое влияние это оказывает на продолжительность нашей жизни. Исследователи сосредоточились на этих двух факторах, так как вместе они могут привести к существенному сокращению продолжительности жизни человека.

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Исследование охватило 20-летний период и 1,6 миллиона взрослых в возрасте от 25 лет и старше. Ученые использовали данные, хранящиеся в банке данных. В ходе исследования ученые использовали статистические модели и изучили порядок и сроки развития психоза, диабета и застойной сердечной недостаточности у пациентов одного пола, возраста и региона депривации. А затем изучили, как это влияет на продолжительность их жизни.

Результаты свидетельствуют о том, что порядок, в котором у людей развивались заболевания, оказывает важное влияние на продолжительность их жизни. Например, люди, у которых диабет, психоз и сердечная недостаточность развивались в таком порядке, имели наибольшую потерю ожидаемой продолжительности жизни — в среднем около 13 лет. Люди, у которых хронические заболевания развивались в другом порядке, пострадали меньше.

Ученые также обнаружили, что люди, у которых изначально развился диабет, затем психоз, а затем сердечная недостаточность, имели более высокий риск развития следующего хронического заболевания или смерти в течение 5 лет после последнего диагноза. Впрочем, ученые отмечают, что новые хронические заболевания вовсе не всегда сокращали продолжительность жизни. Например, у людей с диагнозом психоз и диабет — в любом порядке — ожидаемая продолжительность жизни была выше, чем у людей с диагнозом только психоз.

Исследователи также обнаружили, что застойная сердечная недостаточность сама по себе и в сочетании с психозом, независимо от порядка развития болезни, оказывает такое же влияние на сокращение продолжительности жизни, как и "наихудшее" сочетание диабета, психоза и сердечной недостаточности, в такой последовательности развития заболеваний.

По словам автора исследования, профессора статистика Рианноны Оуэн, в дальнейшем они с коллегами планируют продолжить исследования, чтобы понять эту взаимосвязи и объяснить ее.

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