"Прогноз зозулі". Як кількість хронічних хвороб впливає на тривалість життя

Дослідники вважають, що порядок, у якому ми отримуємо свої захворювання, безпосередньо пов'язаний із тим, наскільки довгим виявиться наше життя.

Related video

Понад чверть населення Великої Британії мають два або більше хронічних захворювань, водночас показник збільшується до 65% для людей, старших за 65 років, і майже 82% для людей, старших за 85 років, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Суонсі зосередилися на оцінці того, як низка численних хронічних захворювань, зокрема психоз, діабет і серцева недостатність, розвиваються з плином часу і який вплив це має на тривалість нашого життя. Дослідники зосередилися на цих двох чинниках, оскільки разом вони можуть призвести до істотного скорочення тривалості життя людини.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження охопило 20-річний період і 1,6 мільйона дорослих віком від 25 років і старше. Вчені використовували дані, що зберігаються в банку даних. Під час дослідження вчені використовували статистичні моделі та вивчили порядок і терміни розвитку психозу, діабету і застійної серцевої недостатності у пацієнтів однієї статі, віку і регіону депривації. А потім вивчили, як це впливає на тривалість їхнього життя.

Результати свідчать про те, що порядок, у якому в людей розвивалися захворювання, має важливий вплив на тривалість їхнього життя. Наприклад, люди, у яких діабет, психоз і серцева недостатність розвивалися в такому порядку, мали найбільшу втрату очікуваної тривалості життя — у середньому майже 13 років. Люди, у яких хронічні захворювання розвивалися в іншому порядку, постраждали менше.

Вчені також виявили, що люди, у яких спочатку розвинувся діабет, потім психоз, а потім серцева недостатність, мали вищий ризик розвитку наступного хронічного захворювання або смерті протягом 5 років після останнього діагнозу. Утім, учені зазначають, що нові хронічні захворювання зовсім не завжди скорочували тривалість життя. Наприклад, у людей з діагнозом психоз і діабет — у будь-якому порядку — очікувана тривалість життя була вищою, ніж у людей з діагнозом тільки психоз.

Дослідники також виявили, що застійна серцева недостатність сама собою й в поєднанні з психозом, незалежно від порядку розвитку хвороби, чинить такий самий вплив на скорочення тривалості життя, як і "найгірше" поєднання діабету, психозу та серцевої недостатності, в такій послідовності розвитку захворювань.

За словами автора дослідження, професора статистики Ріаннони Оуен, надалі вони з колегами планують продовжити дослідження, щоб зрозуміти цей взаємозв'язок і пояснити його.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися повертати до життя мозок, який помер дві години тому.