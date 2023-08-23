Замкнутый круг. Первая цель проекта по уборке космического мусора пострадала от других обломков

Цель полета нового аппарата для уборки космического мусора пострадала от ударов других обломков и мусора стало еще больше.

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В 2026 году Европейское космическое агентство планирует отправить на орбиту в рамках испытательного полета новый космический аппарат ClearSpace-1. Он предназначен для уборки космического мусора с орбиты. Первой целью этого аппарата является переходник полезной нагрузки европейской ракеты Vega. Но военные из Космических сил США, которые занимаются отслеживанием движения спутников, увидели, что этот кусок космического мусора развалился на части. И это может быть проблемой, пишет Space.

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Переходник полезной нагрузки представляет собой объект конической формы весом 213 кг. Он соединял космический корабль со спутниками и ступень ракеты Vega, которая отправила эти спутники на орбиту еще в 2013 году. Теперь же оказало, что в следствие удара неизвестного объекта, естественного или искусственного о происхождения, переходник распался на части.

Ученые из Европейского космического агентства предполагают, что этот объект, который был ранее не замечен врезался в переходник на огромной скорости, создав таким образом еще больше космического мусора.

По словам ученых, это еще раз подчеркивает важность миссии ClearSpace-1, ведь более крупные обломки мусора на орбите могут разваливаться на части и таким образом создается большая угроза для работающих спутников, а также для Международной космической станции.

2026 году Европейское космическое агентство планирует отправить на орбиту в рамках испытательного полета новый космический аппарат ClearSpace-1 Фото: ESA

Сейчас известно, что космический аппарат ClearSpace-1 в форме паука должен будет схватить переходник ракеты Vega и спустить его в атмосферу Земли, где он и сгорит. Кстати, отправит в космос этот аппарат ракета-носитель Vega-C.

По словам ученых этот инцидент создает еще большую неопределенность для и без того сложной миссии. Переходник, диаметром 2 метра, находится на высоте 660 км, где за космическим мусором достаточно сложно следить.

Пока что, как показали наблюдения, кусок ракеты потерял лишь небольшую часть массы и не изменил свою орбиту, а потому не должен угрожать Международной космической станции (МКС), которая вращается на 200 км ниже. Также считается, что новые обломки также не должны нанести ущерб работающим спутникам и МКС.

За почти 70 лет освоение космоса люди оставили на орбите огромное количество космического мусора. Считается, что обломков размером более 10 см там летает примерно 36,5 тысяч. Если же говорить об обломках размером более 1 мм, то их насчитывается примерно 330 млн.

Фокус уже писал о том, что на орбите Земли испытали работу новейшего космического мусорщика. Новая технология сможет отследить траекторию самых маленьких кусочков мусора в космосе.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что применение противоспутникового оружия приведет к тому, что околоземное пространство станет непригодным для размещения не только спутников, но и космических станций.