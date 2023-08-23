Грязнее унитаза. Ученые показали, кто живет на спонжах и кистях для макияжа (видео)

Исследователи предупреждают, что эти инструменты необходимо регулярно мыть, иначе вы просто размазываете по лицу бактерии, грязь и омертвевшую кожу.

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Большинство женщин ежедневно используют спонжи и кисти для нанесения макияжа, однако, как показывает статистика, далеко не все моют их так часто, как это необходимо. Эксперты опубликовали видео, на котором видно, какое количество бактерий и грязи остается на наших инструментах для макияжа, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что может возникнуть соблазн не чистить кисти и губки регулярно, эксперты предупреждают — это неверное решение. Дело в том, что со временем на наших спонжах и кистях для макияжа скапливается огромное количество бактерий, грязи и омертвевшей кожи, которые затем мы попросту размазываем по лицу.

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Американские эксперты опубликовали видео, которое показывает, какое количество бактерий и грязи скапливается на наших инструментах для макияжа. Исследователи предупреждают, что кисти и спонжи без должного ухода превращаются в рассадник бактерий и грибков, а люди использующие их подвергаю себя риску развития множества заболеваний, включая конъюнктивит, стригущий лишай и прыщи.

Ученые предупреждают, что инфекция возникает, когда бактерии проникают в поры кожи. При этом исследователи настаивают, что многие немытые должным образом кисти для макияжа в действительности "грязнее, чем сиденья унитазов". Причем наихудшими рассадниками болезней являются тени для век, румяна и блеск для губ.

Исследователи отмечают, что кисти для макияжа и спонжи следует мыть каждые 7-9 дней, это позволит избежать скопления грязи. В то же время исследование показывает, что 22% американцем никогда не чистят свои инструменты для макияжа, а 39% делают это реже, чем раз в месяц.

Чтобы изменить эту печальную статистику, американский бренд средств для макияжа разместил в социальных сетях видео, показывающее, какое количество бактерий находится на неочищенных инструментах. На нем видно, как использованную и с виду чистую губку протирают в чашке Петри, а затем убирают для инкубации.

Исследователи, как и пользователи Сети, оказались шокированы, когда взглянули на образец спустя время. Результаты показывают взрыв желтых и белых точек — бактериальный колоний. В результате ученые пришли к выводу, что наши инструменты для макияжа в действительности могут быть грязнее сидения унитаза.

Отметим, что видео стало вирусным и облетело социальные сети — в общей сложности его посмотрели около двух миллионов человек. Прошлогоднее исследование показало, что кисти для макияжа в действительности могут содержать больше бактерий, чем ободок унитаза.

В ходе исследования ученые проверили 12 кистей и сиденье унитаза и обнаружили, что 11 из 12, то есть 92%, кистей были грязнее унитаза. Ученые отметили, "худшими нарушителями" оказались тени для век, румяна и блеск для губ. Например, результаты исследования свидетельствуют о том, что кисть для теней почти полностью была покрыта нечеткой синей и зеленой плесенью, а кисть для тонального крема оставляла след из крупных капель кроваво-красных бактерий.

Ученые также отмечают, что даже после первого использования кисти для макияжа на ней уже формируются колонии бактерий. При этом при ежедневном использовании кисти автоматически начинают собирать грязь, жир и омертвевшие клетки кожи. А потому служат питательной средой для бактерий.

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