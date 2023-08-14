Шокирующий химический коктейль: ученые показали, из чего сделана тушь для ресниц (видео)

Видео производства косметического средства набрало сотни тысяч просмотров — пользователи шокированы тем, из чего на самом деле сделана тушь для ресниц.

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Тысячелетиями женщины делают свои глаза визуально больше с помощью туши для ресниц — первые упоминания об использовании нечто подобного датированными 3 000 годом до нашей эры. В Древнем Египте смесь была приготовлена из сажи и животного жира, и наносили ее на ресницы не только женщины, но и мужчины, пишет Daily Mail.

Затем тушь для ресниц усовершенствовалась от эпохи к эпохе, пока наконец-то не была окончательно изобретена в 1917 году, когда Юджин Риммель изготовил первый образец в упаковке. Сегодня это косметическое средство является повседневным продуктом и используется миллионами женщин по всему миру.

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В коротком видео "Как это сделано", опубликованном на YouTube, исследователи раскрыли все ингредиенты, которые используются для производства туши для ресниц. Увы, большинство пользователей были шокированы тем, какие ингредиенты используются для производства этого "химического коктейля".

Несмотря на то, что существуют сотни различных косметических марок, в основном тушь для ресниц состоит из четырех основных ингредиентов:

воск;

вода;

пигмент;

связующие вещества.

По сути, изготовление туши для ресниц состоит из двух фаз: маслорастворимой и водорастворимой.

Масляная фаза

Для ее подготовки производители комбинируют четыре типа воска (карнаубский воск, канделильский воск, пчелиный воск и стеарат глицерина) — последний помогает ингредиентам хорошо смешиваться. Затем добавляется жидкий витамин Е, необходимый для кондиционирования ресниц и того, чтобы придать туши гладкую текстуру.

После этого в состав добавляют соединение Pelemol D-2000, которое делает тушь водостойкой. Далее смесь нагревают, а когда воск начинает таять, все ингредиенты смешивают. Весь этот "химический коктейль" образует "полужидкий гель, который покрывает ресницы блестящей пленкой".

Водная фаза

Происходит путем нагревания холодной воды перед добавлением эмульгатора. В результате это позволяет связать водную и масляную фазы, когда позже они будут объединены.

Исследователи отмечают, что без эмульгатора масло и водорастворимые вещества попросту бы разделились естественным образом.

Далее для достижения черного цвета туши в нее добавляют косметический пигмент черного оксида железа, а затем все тщательно перемешивают. Далее добавляются органические соединения, призванные сбалансировать уровень pH косметического продукта. В конце к смеси добавляют косметическую пудру, чтобы придать гелю шелковистости.

Для завершения приготовления туши, техник нагревает и смешивает две смеси. Далее тушь для ресниц проходит несколько тестов контроля качества, чтобы она не были слишком липкой или жидкой. Затем ее упаковывают, разливая партию в специальную машину и наполняя флаконы горячей смесью.

Во флаконе продукт остывает, превращаясь в полужидкий гель, а затем сотрудники производства запаковывают продукт. Видео процесса изготовления туши для ресниц стало вирусным и вызвало небывалый ажиотаж. Многие пользователи были шокированы насколько "химический суп" люди в действительности наносят на свои ресницы.

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