Хімічний коктейль, що шокує: учені показали, з чого зроблена туш для вій (відео)

Відео виробництва косметичного засобу набрало сотні тисяч переглядів — користувачі шоковані тим, із чого насправді зроблена туш для вій.

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Тисячоліттями жінки роблять свої очі візуально більшими за допомогою туші для вій — перші згадки про використання чогось подібного датовані 3 000 роком до нашої ери. У Стародавньому Єгипті суміш була приготована із сажі та тваринного жиру, і наносили її на вії не тільки жінки, а й чоловіки, пише Daily Mail.

Потім туш для вій удосконалювалася від епохи до епохи, поки нарешті не була остаточно винайдена у 1917 році, коли Юджин Ріммель виготовив перший упакований зразок. Сьогодні цей косметичний засіб є повсякденним продуктом і використовується мільйонами жінок по всьому світу.

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У короткому відео "Як це зроблено", опублікованому на YouTube, дослідники розкрили всі інгредієнти, які використовуються для виробництва туші для вій. На жаль, більшість користувачів були шоковані тим, які інгредієнти використовуються для виробництва цього "хімічного коктейлю".

Попри те, що існують сотні різних косметичних марок, здебільшого туш для вій складається з чотирьох основних інгредієнтів:

віск;

вода;

пігмент;

сполучні речовини.

По суті, виготовлення туші для вій складається з двох фаз: олієрозчинної та водорозчинної.

Масляна фаза

Для її підготовки виробники комбінують чотири типи воску (карнаубський віск, канделільський віск, бджолиний віск і стеарат гліцерину) — останній допомагає інгредієнтам добре змішуватися. Потім додається рідкий вітамін Е, необхідний для кондиціонування вій і того, щоб надати туші гладкої текстури.

Після цього до складу додають сполуку Pelemol D-2000, яка робить туш водостійкою. Далі суміш нагрівають, а коли віск починає танути, всі інгредієнти змішують. Весь цей "хімічний коктейль" утворює "напіврідкий гель, який покриває вії блискучою плівкою".

Водна фаза

Відбувається шляхом нагрівання холодної води перед додаванням емульгатора. Унаслідок цього це дає змогу зв'язати водну та олійну фази, коли пізніше вони будуть об'єднані.

Дослідники зазначають, що без емульгатора олія і водорозчинні речовини просто б розділилися природним шляхом.

Далі для досягнення чорного кольору туші в неї додають косметичний пігмент чорного оксиду заліза, а потім усе ретельно перемішують. Потім додаються органічні сполуки, покликані збалансувати рівень pH косметичного продукту. Наприкінці до суміші додають косметичну пудру, щоб надати гелю шовковистості.

Для завершення приготування туші, технік нагріває та змішує дві суміші. Далі туш для вій проходить кілька тестів контролю якості, щоб вона не була надто липкою або рідкою. Потім її упаковують, розливаючи партію в спеціальну машину і наповнюючи флакони гарячою сумішшю.

У флаконі продукт остигає, перетворюючись на напіврідкий гель, а потім співробітники виробництва запаковують продукт. Відео процесу виготовлення туші для вій стало вірусним і викликало небувалий ажіотаж. Багато користувачів були шоковані наскільки "хімічний суп" люди насправді наносять на свої вії.

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