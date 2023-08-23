Ботаническая капсула времени. Кирпич из стены королевского дворца открывает сокровищницу древних растений

Из глиняного кирпича, которому почти 3 000 лет, ученые смогли изъять ДНК древних растений, что позволяет заглянуть в ботанический мир северного Ирака прошлого.

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Исследуемый кирпич был частью дворца неоассирийского правителя Ашшур-назир-апала II в древнем городе Калху, известном в наше время как Нимруд. Надпись, сделанная на аккадском языке, четко датирует реликвию этой эпохой: "Собственность дворца Ашшур-назир-апала, царя Ассирии", пишет IFLScience.

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Кирпич, который сейчас хранится в Национальном музее Дании, обнаружил свой потенциал для извлечения ДНК во время оцифровки в музее в 2020 году. Исследователи предположили, что внутренняя сердцевина кирпича может содержать ДНК, которая оставалась защищенной от потенциального загрязнения в течение тысячелетий.

В ту эпоху кирпич изготавливали путем смешивания глины, соломы и иногда экскрементов животных, после чего смесь высушивали на солнце. Отсутствие интенсивного воздействия тепла, как при обжиге, увеличивало вероятность сохранения генетических остатков в глиняной матрице в течение веков.

Используя модифицированный протокол, разработанный для извлечения ДНК из костей, исследовательская группа достигла успешного захвата и секвенирования генетического материала, датируемого между 879 и 869 годами до нашей эры.

Доктор Софи Лунд Расмуссен, соавтор исследования из Оксфордского университета, передала радость команды: "Мы были в полном восторге, когда обнаружили, что древнюю ДНК, эффективно защищенную от загрязнения внутри глиняной массы, можно успешно извлечь из 2900-летнего глиняного кирпича".

Путем перекрестных ссылок на извлеченные последовательности ДНК с современными ботаническими записями из этого географического региона и ссылками на древние ассирийские описания растений, команда выделила 34 отдельные таксономические группы растений. Среди них были капустные (Brassicaceae), вересковые (Ericaceae), лавровые (Lauraceae) и злаковые (Triticeae).

Целый кирпич, в ее нынешнем доме в Национальном музее Дании Фото: Arnold Mikkelsen og Jens Lauridsen

Доктор Троэльс Арболл, еще один автор из Оксфордского университета, объяснил: "Благодаря надписи на кирпиче мы можем отнести глину к относительно определенному периоду времени в конкретном регионе, а это означает, что кирпич служит временной капсулой биоразнообразия, содержащей информацию об определенном участке и его окрестностях. В этом случае он предоставляет исследователям уникальный доступ к древним ассирийцам".

Кроме того, что этот проект открывает представление о древней флоре тысячелетней давности, он потенциально открывает пути для углубления в скрытые грани различных артефактов. Учитывая распространенность глиняных предметов в археологических контекстах по всему миру, которые часто поддаются точному датированию, множество материалов можно исследовать с помощью этого нового метода.

Более того, сфера применения не ограничивается только ДНК растений. Хотя в этом случае преобладал генетический материал растений, который лучше всего сохранился, перспектива обнаружения ДНК животных или насекомых из других артефактов остается правдоподобной.

В дополнение к обогащению знаний о древней экологии, возможности распространяются на освещение летописей утраченных цивилизаций. Междисциплинарный характер этого исследования выделил доктор Расмуссен, который заявил: "Этот исследовательский проект является прекрасным примером важности междисциплинарного сотрудничества в науке, поскольку разнообразные знания, включенные в это исследование, обеспечили целостный подход к изучению этого материала и результатов, что он дал".

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