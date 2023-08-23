Потерянные сокровища Нолы: археологи обнаружили средневековый центр ремесел и искусств (фото)

В Ноле, городе вблизи Неаполя, исследователи обнаружили захоронения шестого и седьмого веков, что может привести к изменениям в понимании раннего средневековья в этом регионе. Это место окутано гобеленом легенд о его происхождении, которые по-разному приписывают аузонам, халкидиям и этрускам.

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Внутренние районы Нолы, кишащие плодородием, были основой ее процветания. Исторические источники утверждают, что этруски появились в Ноле около 560 года до н. э., в период, когда они поддержали Неаполь против римского господства в 328 году до н. э. Впоследствии, в 343 году до н. э., Нола попала под власть Рима, став верным вассалом Римской империи, пишет Arkeonews.

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Эпоха, охватывающая 5-15 века, стала временем подъема Нолы как центра региональной торговли и ремесленного производства. Благодаря ассоциациям с такими почитаемыми фигурами, как Святой Паулин и Святой Феликс, Нола превратилась в приют для христианских паломников, которые совершали богослужения в Базилике Сан-Паоло и Кафедральном соборе Нолы.

Во время раскопок ученые обнаружили значительные скопления керамических фрагментов, свидетельствующих о длительной человеческой деятельности, которая продолжалась до 12-13 веков. В этот период создан ремесленный анклав, который характеризовался использованием известняка для изготовления архитектурных элементов, а также скульптурой из мрамора и известняка. Среди этих остатков появилась статуя римской эпохи, к сожалению, поврежденная, но готовая к восстановлению.

Мариано Нуццо, руководитель отдела изобразительных искусств из столичного региона Неаполя, отметил: "Нола, очаровательная область в Кампании, подобная Кумиде и Капуи, может похвастаться широкой хронологической панорамой".

Нуццо добавил, что нынешние исследовательские инициативы показывают активную роль власти в сохранении и освещении вновь найденных археологических сокровищ и гробниц, которые несут отпечаток 6-7 веков нашей эры.

Две поврежденные статуи, одну из которых отремонтировали с помощью извести, недавно обнаружили в Ноле Фото: Soprintendenza Napoli

Материалы на основе извести имели особую ценность среди средневековых ремесленников благодаря своей универсальности на различных каменных и металлических поверхностях. Известковый раствор оказался незаменимым для ухода и реставрации античных римских статуй и скульптур, предлагая как структурное укрепление, так и эстетическое омоложение.

В частности, ремесленники добавляли к извести различные вещества, чтобы изменить ее консистенцию, например, пуццолан, вещество вулканического происхождения, и получали вязкую известковую пасту, которую использовали для ремонта поврежденных мраморных статуй.

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