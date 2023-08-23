Втрачені скарби Ноли: археологи виявили середньовічний центр ремесел та мистецтв (фото)

В Нолі, місті поблизу Неаполя, дослідники виявили поховання шостого та сьомого століть, що може призвести до змін у розумінні раннього середньовіччя в цьому регіоні. Це місце оповите гобеленом легенд про його походження, які по-різному приписують аузонам, халкідіям та етрускам.

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Внутрішні райони Ноли, що кишіли родючістю, були основою її процвітання. Історичні джерела стверджують, що етруски з'явилися в Нолі близько 560 року до н. е., у період, коли вони підтримали Неаполь проти римського панування у 328 році до н. е. Згодом, у 343 році до н. е., Нола потрапила під владу Риму, ставши вірним васалом Римської імперії, пише Arkeonews.

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Епоха, що охоплює 5-15 століття, стала часом піднесення Ноли як центру регіональної торгівлі та ремісничого виробництва. Завдяки асоціаціям із такими шанованими постатями, як Святий Паулін і Святий Фелікс, Нола перетворилася на притулок для християнських паломників, які здійснювали богослужіння в Базиліці Сан-Паоло і Кафедральному соборі Ноли.

Під час розкопок вчені виявили значні скупчення керамічних фрагментів, що свідчать про тривалу людську діяльність, яка тривала до 12-13 століть. У цей період створено ремісничий анклав, який характеризувався використанням вапняку для виготовлення архітектурних елементів, а також скульптурою з мармуру та вапняку. Серед цих залишків з'явилася статуя римської епохи, на жаль, пошкоджена, але готова до відновлення.

Маріано Нуццо, керівник відділу образотворчих мистецтв зі столичного регіону Неаполя, зазначив: "Нола, чарівна область в Кампанії, подібна до Куміди і Капуї, може похвалитися широкою хронологічною панорамою".

Нуццо додав, що нинішні дослідницькі ініціативи показують активну роль влади у збереженні та висвітленні новознайдених археологічних скарбів і гробниць, які несуть відбиток 6-7 століть нашої ери.

Дві пошкоджені статуї, одну з яких відремонтували за допомогою вапна, нещодавно виявили в Нолі Фото: Soprintendenza Napoli

Матеріали на основі вапна мали особливу цінність серед середньовічних ремісників завдяки своїй універсальності на різних кам'яних і металевих поверхнях. Вапняний розчин виявився незамінним для догляду та реставрації античних римських статуй і скульптур, пропонуючи як структурне зміцнення, так і естетичне омолодження.

Зокрема, ремісники додавали до вапна різні речовини, щоб змінити його консистенцію, наприклад, пуццолан, речовину вулканічного походження, і отримували в'язку вапняну пасту, яку використовували для ремонту пошкоджених мармурових статуй.

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