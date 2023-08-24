Жемчужный культ в океане. Ученые поняли, зачем десятки тысяч осьминогов стекаются в подводный сад

Это удивительное место было обнаружено исследователями еще несколько лет назад, но до сих пор они не понимали, зачем головоногие собираются у подножия подводной горы.

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На глубине чуть более 3 километров под толщей воды недалеко от Калифорнии скрывается удивительное место: у подножия подводной горы Дэвидсон собираются десятки тысяч осьминогов. До сих пор ученые не могли разгадать загадочное поведение животных, но, похоже, теперь все стало на свои места, пишет The Guardian.

Это место было обнаружено исследователями еще несколько лет назад, в 2018 году у подножья горы Дэвидсон ученые заметили второе из четырех самых больших скоплений глубоководных осьминогов. Однако причины этого массового сборища все еще оставались не ясны.

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За последние 5 лет ученые дюжину раз возвращались в это место, используя дистанционно управляемый глубоководный робот. В результате команде исследователей под руководством ученых из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей (MBARI) смогла собрать необходимые данные и подтвердить свою предыдущую теорию о том, что осьминоги, похоже, используют мягкое тепло близлежащих вулканических источников, чтобы помочь своим детенышам быстрее вылупиться.

Отметим, что жемчужные осьминоги, найденные в этом "подводном культе" названы так из-за того, что издалека они выглядят как разбросанные драгоценные камни. Теперь ученые полагают, что животные ищут теплую воду, просачивающуюся сквозь морское дно, и используют ее, чтобы ускорить вылупление своего потомства.

Известно, что розовато-лиловые самки осьминогов размером с грейпфрут откладывают около 60 яиц и приклеивают их к голой скале, а затем охраняют свое потомство пока оно не вылупится. Ученые использовали датчики температуры, которые показали, что температура воды, где находились яйца у скалы Дэвидсон, колебалась от 5 до 10 °C, а на расстоянии всего метра от яиц температура упала °C.

Сад осьминогов на подводной горе Дэвидсон Фото: MBARI/Youtube

Как правило, яйцам осьминогов требуется около 10 лет или больше, чтобы созреть и вылупиться. Однако ученые заметили, что в более теплой среде у подводной скалы это происходит намного быстрее — наблюдения показывают, что в среднем детеныши появляются на свет уже через несколько лет, что значительно повышает шансы популяции на выживание.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джима Барри из MBARI, теплая вода поступает из гидротермальных источников, которые не столь горячи, как гидротермальные источники. Фактически ученые обнаружили, что вода здесь никогда не будет настолько горячей, чтобы "приготовить" яйца осьминогов.

Ученые использовали фотографии, охватывающие лишь небольшую часть участка, и пришли к выводу, что всего в саду осьминогов обитает около 20 000 головоногих, что делает его крупнейшим скоплением осьминогов, когда-либо обнаруженным учеными.

В ходе исследования ученые расставили камеры замедленной съемки среди гнезд и отслеживали приходы и уходы моллюсков. Исследователи наблюдали, как в течение года в это место прибывали все новые самцы и самки, однако их никогда не сопровождали более мелкие осьминоги. Это указывает на то, что это место используется головоногими исключительно для спаривания и гнездования.

Как и большинство осьминогов, самцы жемчужного осьминога умирают вскоре после спаривания, а самки пытаются продержаться до тех пор, пока на свет не появится потомство. По словам доктора Барри, во время исследования они с коллегами также наблюдали за тем, как морские анемоны грызли трупы осьминогов.

Авторы исследования отмечают, что до сих пор остается загадкой, как далеко осьминоги мигрируют к местам гнездования и возвращаются ли они назад в места, где родились. Ученые отмечают, что потребуется больше наблюдений, чтобы в конце концов ответить и на эти вопросы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что осьминоги бросают друг в друга раковинами.