Неожиданные капсулы времени в истории ядерной бомбы Земли: панцири черепах ведут хронику взрывов

Когда на Земле интенсивно взрывались атомные бомбы, мировые популяции черепах вели свое неторопливое существование в относительной неизвестности. Однако, даже не подозревая об этом, они глубоко запечатлели последствия катастрофических взрывов в своем панцире.

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Новейшие исследования тщательно изучают панцири черепах, обитающих в регионах, прилегающих к местам испытаний атомных бомб и захоронения ядерных отходов. Глубоко в кератиновых слоях, составляющих их панцири, ученые обнаружили заметные признаки антропогенного урана, появившегося в результате широкого рассеивания ядерных частиц, пишет IFLScience.

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Их панцири постепенно нарастают слоями, напоминая кольцевую структуру роста деревьев. Эта особенность имеет потенциал служить средством для реконструкции летописи ядерных взрывов.

Ученые из Университета Нью-Мексико и Лос-Аламосской национальной лаборатории, родины первых атомных бомб, собрали коллекцию из пяти панцирей, полученных из мест, где испытывали ядерное оружие.

Маркеры урана обнаружили в панцирях таких особей: зеленой морской черепахи из Республики Маршалловых островов, пустынной черепахи, происходящей из засушливой местности юго-западной части штата Юта, речной черепахи из заповедника Саванна, расположенного в Южной Каролине, и коробчатой черепахи из заповедника Оук Ридж, расположенного на востоке штата Теннесси.

Важно, что определенные отпечатки урана в панцирях невероятно коррелируют с зафиксированными ядерными событиями. Заслуживает внимания случай черепахи из заповедника Оук Ридж, которая сохранила урановый отпечаток в полосах роста, охватывающих период с 1955 по 1962 год и достигших кульминации в 1958 году. Такое временное выравнивание связано с воздушными выбросами интенсивно обогащенного урана в окрестностях заповедника.

Среди исследуемых панцирей особенно убедительно выделяется образец с Маршалловых островов. Эта отдаленная группа островов служила Тихоокеанским полигоном для Соединенных Штатов с 1946 по 1958 год, став свидетелем примерно 67 ядерных испытаний, оставив после себя длительное и тревожное наследие.

Интересно, что панцирь морской черепахи извлечен из желудка тигровой акулы, попавшей в ловушку возле атолла Эневетак в 1978 году — примерно через два десятилетия после прекращения ядерных испытаний в этом месте. Учитывая относительно юный возраст черепахи и невозможность ее существования во время взрывов, устойчивость отпечатков урана на ее панцире порождает вопросы.

Исследователи предполагают, что наличие радионуклидов в панцире может отражать повторное поднятие в воздух скрытых загрязненных отложений во время восстановительных работ на атолле. Или же это может означать увековечение загрязнения от ядерных испытаний в лагуне атолла, которое впоследствии проникло в панцирь черепахи из-за потребления ею облученной морской травы и водорослей.

На самом деле черепахи не единственные способны вести летопись истории атомных взрывов. Скелеты кораллов и раковины моллюсков раньше служили для этой цели, как и глаза почтенной гренландской акулы, самого долгоживущего позвоночного животного на Земле.

Однако ученые утверждают, что зеленые морские черепахи, являются особенно важным источником знаний об истории ядерных экспериментов. В свете этого они выражают надежду, что эти существа станут основой будущих исследований, которые будут углубляться в трансформационное влияние атомных бомб на Землю.

Подытоживая, исследователи отмечают: "Мы надеемся, что сочетание анализов, включающих как исторически накопленные, так и современные образцы, ощутимо усилит нашу способность к экологической бдительности в контексте постоянных расследований ядерного загрязнения".

Ранее Фокус писал о том, что Япония начнет сливать радиоактивную воду из Фукусимы на этой неделе.