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Технологии и наука

Неожиданные капсулы времени в истории ядерной бомбы Земли: панцири черепах ведут хронику взрывов

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Фото: Courtesy of the National Archives, photo no. 28828530 (326-16-042) | Фотография Комиссии по атомной энергии США от 26 июля 1957 года, на которой человек использует счетчик Гейгера для проверки зеленой морской черепахи (Chelonia mydas) на потенциальную радиоактивность

Когда на Земле интенсивно взрывались атомные бомбы, мировые популяции черепах вели свое неторопливое существование в относительной неизвестности. Однако, даже не подозревая об этом, они глубоко запечатлели последствия катастрофических взрывов в своем панцире.

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Новейшие исследования тщательно изучают панцири черепах, обитающих в регионах, прилегающих к местам испытаний атомных бомб и захоронения ядерных отходов. Глубоко в кератиновых слоях, составляющих их панцири, ученые обнаружили заметные признаки антропогенного урана, появившегося в результате широкого рассеивания ядерных частиц, пишет IFLScience.

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Их панцири постепенно нарастают слоями, напоминая кольцевую структуру роста деревьев. Эта особенность имеет потенциал служить средством для реконструкции летописи ядерных взрывов.

Ученые из Университета Нью-Мексико и Лос-Аламосской национальной лаборатории, родины первых атомных бомб, собрали коллекцию из пяти панцирей, полученных из мест, где испытывали ядерное оружие.

Маркеры урана обнаружили в панцирях таких особей: зеленой морской черепахи из Республики Маршалловых островов, пустынной черепахи, происходящей из засушливой местности юго-западной части штата Юта, речной черепахи из заповедника Саванна, расположенного в Южной Каролине, и коробчатой черепахи из заповедника Оук Ридж, расположенного на востоке штата Теннесси.

Важно, что определенные отпечатки урана в панцирях невероятно коррелируют с зафиксированными ядерными событиями. Заслуживает внимания случай черепахи из заповедника Оук Ридж, которая сохранила урановый отпечаток в полосах роста, охватывающих период с 1955 по 1962 год и достигших кульминации в 1958 году. Такое временное выравнивание связано с воздушными выбросами интенсивно обогащенного урана в окрестностях заповедника.

Среди исследуемых панцирей особенно убедительно выделяется образец с Маршалловых островов. Эта отдаленная группа островов служила Тихоокеанским полигоном для Соединенных Штатов с 1946 по 1958 год, став свидетелем примерно 67 ядерных испытаний, оставив после себя длительное и тревожное наследие.

Интересно, что панцирь морской черепахи извлечен из желудка тигровой акулы, попавшей в ловушку возле атолла Эневетак в 1978 году — примерно через два десятилетия после прекращения ядерных испытаний в этом месте. Учитывая относительно юный возраст черепахи и невозможность ее существования во время взрывов, устойчивость отпечатков урана на ее панцире порождает вопросы.

Исследователи предполагают, что наличие радионуклидов в панцире может отражать повторное поднятие в воздух скрытых загрязненных отложений во время восстановительных работ на атолле. Или же это может означать увековечение загрязнения от ядерных испытаний в лагуне атолла, которое впоследствии проникло в панцирь черепахи из-за потребления ею облученной морской травы и водорослей.

На самом деле черепахи не единственные способны вести летопись истории атомных взрывов. Скелеты кораллов и раковины моллюсков раньше служили для этой цели, как и глаза почтенной гренландской акулы, самого долгоживущего позвоночного животного на Земле.

Однако ученые утверждают, что зеленые морские черепахи, являются особенно важным источником знаний об истории ядерных экспериментов. В свете этого они выражают надежду, что эти существа станут основой будущих исследований, которые будут углубляться в трансформационное влияние атомных бомб на Землю.

Подытоживая, исследователи отмечают: "Мы надеемся, что сочетание анализов, включающих как исторически накопленные, так и современные образцы, ощутимо усилит нашу способность к экологической бдительности в контексте постоянных расследований ядерного загрязнения".

Ранее Фокус писал о том, что Япония начнет сливать радиоактивную воду из Фукусимы на этой неделе.