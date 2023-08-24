Несподівані капсули часу в історії ядерної бомби Землі: панцирі черепах ведуть хроніку вибухів

Коли на Землі інтенсивно вибухали атомні бомби, світові популяції черепах вели своє неквапливе існування у відносній невідомості. Однак, навіть не підозрюючи про це, вони глибоко закарбували наслідки катастрофічних вибухів у своєму панцирі.

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Новітні дослідження ретельно вивчають панцири черепах, що мешкають у регіонах, прилеглих до місць випробувань атомних бомб і захоронення ядерних відходів. Глибоко в кератинових шарах, що складають їхні панцири, вчені виявили помітні ознаки антропогенного урану, що з'явився внаслідок широкого розсіювання ядерних часток, пише IFLScience.

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Їхні панцири поступово наростають шарами, нагадуючи кільцеву структуру росту дерев. Ця особливість має потенціал слугувати засобом для реконструкції літопису ядерних вибухів.

Науковці з Університету Нью-Мексико та Лос-Аламоської національної лабораторії, батьківщини перших атомних бомб, зібрали колекцію з п'яти панцирів, отриманих із місць, де випробовували ядерну зброю.

Маркери урану виявили у панцирах таких особин: зеленої морської черепахи з Республіки Маршаллових островів, пустельної черепахи, що походить з посушливої місцевості південно-західної частини штату Юта, річкової черепахи з заповідника Саванна, розташованого в Південній Кароліні, і коробчастої черепахи з заповідника Оук Рідж, розташованого на сході штату Теннессі.

Важливо, що певні відбитки урану в панцирах неймовірно корелюють із зафіксованими ядерними подіями. Заслуговує на увагу випадок черепахи з заповідника Оук Рідж, яка зберегла урановий відбиток у смугах росту, що охоплюють період з 1955 по 1962 рік і досягли кульмінації в 1958 році. Таке часове вирівнювання пов'язане з повітряними викидами інтенсивно збагаченого урану в околицях заповідника.

Серед досліджуваних панцирів особливо переконливо виділяється зразок із Маршаллових островів. Ця віддалена група островів слугувала Тихоокеанським полігоном для Сполучених Штатів з 1946 по 1958 рік, ставши свідком приблизно 67 ядерних випробувань, залишивши після себе тривалу і тривожну спадщину.

Цікаво, що панцир морської черепахи витягнуто зі шлунку тигрової акули, що потрапила в пастку біля атола Еневетак у 1978 році — приблизно через два десятиліття після припинення ядерних випробувань у цьому місці. Враховуючи відносно юний вік черепахи і неможливість її існування під час вибухів, стійкість відбитків урану на її панцирі породжує питання.

Дослідники припускають, що наявність радіонуклідів у панцирі може відображати повторне підняття в повітря прихованих забруднених відкладень під час відновлювальних робіт на атолі. Або ж це може означати увічнення забруднення від ядерних випробувань в лагуні атола, яке згодом проникло в панцир черепахи через споживання нею опроміненої морської трави і водоростей.

Насправді черепахи неєдині здатні вести літопис історії атомних вибухів. Скелети коралів і мушлі молюсків раніше слугували для цієї мети, як і очі поважної гренландської акули, найдовше живучої хребетної тварини на Землі.

Проте вчені стверджують, що зелені морські черепахи, є особливо важливим джерелом знань про історію ядерних експериментів. У світлі цього вони висловлюють сподівання, що ці істоти стануть основою майбутніх досліджень, які заглиблюватимуться у трансформаційний вплив атомних бомб на Землю.

Підсумовуючи, дослідники зазначають: "Ми сподіваємося, що поєднання аналізів, що включають як історично накопичені, так і сучасні зразки, відчутно посилить нашу здатність до екологічної пильності в контексті постійних розслідувань ядерного забруднення".

Раніше Фокус писав про те, що Японія почне зливати радіоактивну воду з Фукусіми цього тижня.