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Технологии и наука

Швейцарские ученые обнаружили масштабные древнеримские сооружения: им около 2 тыс. лет (фото)

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Фото: David Jecker | Команда археологов из швейцарского Управления охраны памятников и археологии открыла большой римский комплекс во время раскопок в гравийном карьере

Этот участок находится в местности Абнетвальд, где предыдущие раскопки обнаружили остатки жилья и захоронений, происходящих из эпох бронзового и железного веков.

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Команда археологов из швейцарского Управления охраны памятников и археологии открыла большой римский комплекс во время раскопок в гравийном карьере вблизи Шам-Обервиля, расположенного в кантоне Цуг, Швейцария, пишет HeritageDaily.

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С 1990-х годов Управление охраны памятников и археологии проводит раскопки в пределах карьера. Во время недавнего научного исследования обнаружена группа римских сооружений, которые составляют комплекс площадью не менее 500 квадратных метров.

Исследования указывают на то, что комплекс возник примерно 2 000 лет назад, даруя исследователям новые знания о широком римском заселении приальпийского сектора Центральной Швейцарии.

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Исследования указывают на то, что комплекс возник примерно 2 000 лет назад
Фото: David Jecker

Говоря об этом открытии, Криста Эбнетер, профессор археологии из Бернского университета, отметила: "В отличие от других территорий, в приальпийском регионе обнаружено лишь несколько архитектурных сооружений римской эпохи, сопоставимых по масштабам. Не менее примечательным является хорошее состояние сохранности этих остатков".

Хотя загадочными остаются размеры и назначение комплекса, археологи выдвинули ряд гипотез, в частности предположение, что это вилла или святилище.

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Кроме фундаментных стен, ученые обнаружили целый ряд артефактов
Фото: Res Eichenberger

Кроме фундаментных стен, ученые обнаружили целый ряд артефактов, а также предметы, указывающие на высокий статус. Среди этих заметных древностей — импортная римская посуда (terra sigillata из Италии и Галлии), монеты, стеклянные сосуды, фрагменты амфор и множество железных гвоздей из деревянной инфраструктуры.

"Мы смогли задокументировать многочисленные находки и спасти ценные находки за последние годы, — прокомментировала исследование Карин Арто, руководитель Управления охраны памятников и археологии, — Эти части головоломки позволяют проследить жизнь наших предков и лучше понять нашу историю".

Ранее Фокус писал о древнейшем гербе города, который обнаружили во Владимире украинские студенты.