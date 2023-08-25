Швейцарські вчені виявили масштабні давньоримські споруди: їм близько 2 тис. років (фото)

Ця ділянка знаходиться в місцевості Абнетвальд, де попередні розкопки виявили залишки житла та поховань, що походять з епох бронзового та залізного віків.

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Команда археологів зі швейцарського Управління охорони пам'яток та археології відкрила великий римський комплекс під час розкопок у гравійному кар'єрі поблизу Шам-Обервіля, розташованого в кантоні Цуг, Швейцарія, пише HeritageDaily.

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З 1990-х років Управління охорони пам'яток і археології проводить розкопки в межах кар'єру. Під час нещодавнього наукового дослідження виявлено групу римських споруд, які складають комплекс площею не менше 500 квадратних метрів.

Дослідження вказують на те, що комплекс виник приблизно 2 000 років тому, так даруючи дослідникам нові знання про широке римське заселення приальпійського сектору Центральної Швейцарії.

Дослідження вказують на те, що комплекс виник приблизно 2 000 років тому Фото: David Jecker

Говорячи про це відкриття, Кріста Ебнетер, професорка археології з Бернського університету, зазначила: "На відміну від інших територій, у приальпійському регіоні виявлено лише кілька архітектурних споруд римської епохи, які можна порівняти за масштабами. Не менш примітним є гарний стан збереження цих залишків".

Хоча загадковими залишаються розміри та призначення комплексу, археологи висунули низку гіпотез, зокрема припущення, що це вілла чи святилище.

Окрім фундаментних стін, вчені виявили цілу низку артефактів Фото: Res Eichenberger

Окрім фундаментних стін, вчені виявили цілу низку артефактів, а також предмети, що вказують на високий статус. Серед цих помітних старожитностей — імпортний римський посуд (terra sigillata з Італії та Галлії), монети, скляні посудини, фрагменти амфор та безліч залізних цвяхів із дерев'яної інфраструктури.

"Ми змогли задокументувати численні знахідки та врятувати цінні знахідки за останні роки, — прокоментувала дослідження Карін Арто, керівниця Управління охорони пам’яток та археології. — Ці частини головоломки дають змогу простежити життя наших предків і краще зрозуміти нашу історію".

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