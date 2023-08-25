Больше, чем следовало бы. Ученые рассказали сколько алкоголя мы пьем и как далеко это от "нормы"

Исследование показывает, что большинство людей употребляет больше алкогольных напитков в неделю, чем рекомендуют исследователи.

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Еще в 1974 году в Великобритании стартовала первая кампания по борьбе с употреблением алкоголя под названием "Все любят выпить". В новом исследовании ученые опросили более 3 000 человек, чтобы выяснить, сколько алкоголя мы пьем и как далеко это от "нормы", пишет Saga Exceptional.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что около 90% опрошенных употребляют алкоголь, при этом 51% пьющих делают это три-четыре раза в неделю или чаще, а 13% выпивают и вовсе каждый день. Исследователи отмечают, что большинство опрошенных фактически хотели бы вернуться в 1970-е годы, когда Королевский колледж психиатров предположил, что целая бутылка вина в день "представляет собой разумные рекомендации по верхнему пределу употребления алкоголя".

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По словам исследовательницы употребления алкоголя пожилыми людьми в Университете Ньюкасла, доктор Бет Бэрэм, отмечает, что половина опрошенных, которые употребляют алкоголь, выпивают за раз более шести единиц алкоголя — чуть более половины бутылки вина или двух пинт 5%-го пива. Для кого-то это может показаться не таким уж большим количеством, но на современном медицинском языке это называется "запоем".

Исследования свидетельствуют, что мужчины с небольшим отрывом являются наиболее увлеченными пьющими, причем наибольшее количество алкоголя, как показывает статистика, выпивают те, кому за 60. Так, исследователи обнаружили, что 12% выпивают более 30 единиц в неделю. При этом 38% мужчин-респондентов пьют больше установленных медиками нормативов "низкого потребления" в 14 единиц в неделю, как и 21% женщин.

Результаты исследования также показали, что 57% мужчин пьют три с лишним дня в неделю. По словам Бэрхэм, наиболее высокий уровень потребления алкоголя наблюдается у поколения бэби-бумеров. Предполагается, что это связано с тем, что алкоголь у этого поколения прочно укоренился в качестве "способа расслабления".

Однако, доктор Бэрхэм напоминает, что предыдущие исследования уже показали, что чрезмерное потребление алкоголя связано с множеством рисков для здоровья, в том числе с некоторыми видами рака, например:

раком молочной железы;

раком кишечника;

раком ротовой полости и горла.

Исследователи признают, что отказаться от алкоголя может быть сложно, а потому советуют сосредоточиться на том, что вы выиграете при отказе от потребления алкогольных напитков, а не том, что потеряете. Например, в борьбе с артритом и лишним весом отказ от алкоголя может помочь и с первым, и со вторым.

В то же время с возрастом наша толерантность к алкоголю падает, а риски возрастают. Именно поэтому некоторые страны, например, Италия, уменьшила рекомендуемые нормы потребления алкоголя для пожилых людей.

Бэрхэм отмечает, если вы хотите снизить потребление алкоголя, первым делом стоит оценить в реальном времени, сколько удовольствия вам доставляет каждый напиток. Реальность такова, что вы действительно можете получить удовольствие от первой порции, но вторая и третья уже не окажут такого же эффекта.

Результаты исследования также свидетельствуют, что 49% опрошенных предпочитают красное вино. Однако пятерка лидеров все же отличалась в зависимости от пола, когда реципиентов попросили ограничиться тремя любимыми напитками:

56% мужчин назвали красное вино;

35% выбрали белое вино;

34% лагер/крафтовое пиво;

30% настоящий эль;

21% виски.

Среди женщин предпочтения разделились следующим образом:

51% белое вино;

43% красное вино;

36% джин;

24% игристое вино/шампанское№

12% лагер/крафтовое пиво.

Почему люди так любят вино

Исследователи предполагают, что человеческие рецепторы в более старшем возрасте лучше подходят для распознания вкуса вина, чем в молодом. Испанские ученые провели исследование и обнаружили, что люди в возрасте 55 лет лучше воспринимают дымные и перечные ароматы красного вина, чем люди в возрасте 18-35 лет.

Тем не менее другие исследования показывают, что у людей старше 90 лет обоняние и вкус ухудшаются, поэтому они уже не способны распознавать богатый вкус вина.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неожиданную пользу красного вина для сексуальной жизни.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.