Більше, ніж слід було б. Учені розповіли скільки алкоголю ми п'ємо та наскільки далеко це від "норми"

Дослідження показує, що більшість людей вживає більше алкогольних напоїв за тиждень, ніж рекомендують дослідники.

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Ще 1974 року у Великій Британії стартувала перша кампанія з боротьби зі вживанням алкоголю під назвою "Всі люблять випити". У новому дослідженні вчені опитали понад 3000 осіб, щоб з'ясувати, скільки алкоголю ми п'ємо та як далеко це від "норми", пише Saga Exceptional.

Результати опитування свідчать про те, що близько 90% опитаних вживають алкоголь, при водночас 51% питущих роблять це три-чотири рази за тиждень або частіше, а 13% випивають і зовсім щодня. Дослідники зазначають, що більшість опитаних фактично хотіли б повернутися в 1970-ті роки, коли Королівський коледж психіатрів припустив, що ціла пляшка вина на день — "це розумні рекомендації щодо верхньої межі вживання алкоголю".

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За словами дослідниці вживання алкоголю літніми людьми в Університеті Ньюкасла, докторки Бет Берем, половина опитаних, які вживають алкоголь, випивають за раз більш ніж шість одиниць алкоголю — трохи більше ніж половину пляшки вина або дві пінти 5%-го пива. Для когось це може здатися не такою вже й великою кількістю, але сучасною медичною мовою це називається запоєм.

Дослідження свідчать, що чоловіки з невеликим відривом є найзахопленішими питущими, до того ж найбільшу кількість алкоголю, як свідчить статистика, випивають ті, кому за 60. Дослідники виявили, що 12% випивають понад 30 одиниць на тиждень. Водночас 38% чоловіків-респондентів п'ють більше за встановлені медиками нормативи "низького споживання" в 14 одиниць на тиждень, як і 21% жінок.

Результати дослідження також показали, що 57% чоловіків п'ють три з гаком дні на тиждень. За словами Берем, найвищий рівень споживання алкоголю спостерігається в покоління бебі-бумерів. Передбачається, що це пов'язано з тим, що алкоголь у цього покоління міцно вкоренився як "спосіб розслаблення".

Однак докторка Берем нагадує, що попередні дослідження вже показали, що надмірне споживання алкоголю пов'язане з безліччю ризиків для здоров'я, зокрема з деякими видами раку, наприклад:

раком молочної залози;

раком кишківника;

раком ротової порожнини та горла.

Дослідники визнають, що відмовитися від алкоголю може бути складно, а тому радять зосередитися на тому, що ви виграєте, відмовившись від споживання алкогольних напоїв, а не на тому, що втратите. Наприклад, у боротьбі з артритом і зайвою вагою відмова від алкоголю може допомогти і з першим, і з другим.

Водночас із віком наша толерантність до алкоголю падає, а ризики зростають. Саме тому деякі країни, наприклад, Італія, зменшила рекомендовані норми споживання алкоголю для літніх людей.

Берем зазначає, якщо ви хочете знизити споживання алкоголю, насамперед варто оцінити в реальному часі, скільки задоволення вам приносить кожен напій. Реальність така, що ви дійсно можете отримати задоволення від першої порції, але друга та третя вже не матимуть такого ж ефекту.

Результати дослідження також свідчать, що 49% опитаних віддають перевагу червоному вину. Однак п'ятірка лідерів усе ж таки відрізнялася залежно від статі, коли реципієнтів попросили обмежитися трьома улюбленими напоями:

56% чоловіків назвали червоне вино;

35% обрали біле вино;

34% лагер/крафтове пиво;

30% справжній ель;

21% віскі.

Серед жінок уподобання розділилися так:

51% біле вино;

43% червоне вино;

36% джин;

24% ігристе вино/шампанське;

12% лагер/крафтове пиво.

Чому люди так люблять вино

Дослідники припускають, що людські рецептори в старшому віці краще підходять для розпізнання смаку вина, ніж у молодому. Іспанські вчені провели дослідження та виявили, що люди у віці 55 років краще сприймають димні та перцеві аромати червоного вина, ніж люди у віці 18-35 років.

Проте інші дослідження показують, що в людей, старших за 90 років, нюх і смак погіршуються, тому вони вже не здатні розпізнавати багатий смак вина.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили несподівану користь червоного вина для сексуального життя.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.