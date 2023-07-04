Додасть вогника. Учені виявили несподівану користь червоного вина для сексуального життя

Дослідження показують, що всього пара келихів червоного вина може значно пожвавити сексуальне життя.

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Огляд десятків досліджень свідчать про те, що у чоловіків, які випивають кілька склянок червоного вина на день, зменшується ризик еректильної дисфункції, тоді як у жінок підвищується лібідо. Дослідники вважають, що вся справа в рослинних сполуках у червоному вині, які здатні поліпшити кровотік, підвищити рівень тестостерону і навіть стимулювати статеві органи, пише Daily Mail.

Автори огляду, опублікованого в Журналі клінічної медицини, зазначають, що червоне вино, якщо вживати його в помірних кількостях, може бути потенційно корисним для пацієнтів з еректильною дисфункцією. Передбачається, що органічні сполуки, поліфеноли, є рушійною силою сексуального ефекту вина.

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Цікаво, що ці сполуки також містяться у рослинних продуктах, наприклад:

фрукти;

овочі;

трави;

спеції;

чай;

темний шоколад;

червоне вино.

Більшість поліфенолів становлять флавоноїди, які містяться у червоному вині, а також яблуках, цибулі, темному шоколаді та червоній капусті. Дослідники зазначають, що поліфеноли, по суті, діють як антиоксиданти — сполуки, що запобігають окисленню в організмі. Зазначимо, що окислення виробляє нестабільні хімічні речовини, також відомі як вільні радикали, які руйнують клітини. Таким чином, антиоксиданти відіграють важливу роль у запобіганні низці станів, наприклад, хвороб серця та деяких видів раку.

Дослідники зазначають, що провели огляд десятків різних досліджень і дійшли висновку, що антиоксидантні властивості поліфенолів, які присутні в червоному вині, є корисними для нашої репродуктивної системи.

Наприклад, у разі еректильної дисфункції, антиоксидантні властивості сполук червоного вина здатні поліпшити здоров'я судин. Простими словами, вони збільшують приплив крові до статевих органів, а це має вирішальне значення для підтримки ерекції. Крім того, дослідники припускають, що червоне вино здатне підвищити рівень тестостерону — основного фактора сексуального потягу, а також чоловічої фертильності.

Під час дослідження вчені вивчили десятки досліджень, проведених у період з 1993 до 2022 року, які охоплювали чоловіків і жінок різних вікових і демографічних груп. Багато з них були зосереджені на вивченні впливу на здоров'я окисного стресу, здоров'я судин і серця, а також гормонального балансу і рівня тестостерону.

Інші ж дослідження порівнювали червоне вино з іншими алкогольними напоями, зокрема й пивом. Результати свідчать про те, що червоне вино є більш ефективним для сексуального здоров'я людини.

Що стосується жінок, дослідники розглянули дослідження, в якому взяли участь майже 800 жінок в Італії. Результати свідчать про те, що помірне споживання червоного вина підвищує рівень сексуального потягу в жінок.

У дослідженні 2016 року, проведеному вченими з Гарвардського університету та Університету Східної Англії, вчені оцінили 50 000 здорових чоловіків середнього віку протягом 40 років. Вони виявили, що у чоловіків, які регулярно випивали келих червоного вина, а також споживали деякі цитрусові та ягоди, ймовірність розвитку еректильної дисфункції були нижчими на 9-11%.

Ще одне дослідження показало, що споживання червоного вина підвищує рівень тестостерону, причому і в чоловіків, і в жінок. Зазначимо, що дослідження було проведено після того, як Всесвітня організація здоров'я (ВООЗ) заявила про те, що не існує безпечної кількості споживання алкоголю.

Проте автори дослідження попереджають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти зв'язок між споживанням червоного вина і його впливу на сексуальне життя людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що улюблене вино розкриває характер людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.