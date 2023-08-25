В США сальмонеллез, связанный с черепахами, привел к госпитализации 9 человек: что известно

Более двух десятков человек заболели сальмонеллезом, вероятно, после "общения" с незаконно проданными домашними черепахами.

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Продажа черепах с панцирем меньше 10 см запрещена в США с 1975 года. Дело в том, что очень маленькие черепахи являются наиболее распространенными виновниками вспышек сальмонеллеза, который связан с домашними рептилиями. Такие черепахи представляют особый риск для детей, которые могут прикоснуться к ним и заболеть. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на сегодня известно о новой вспышке сальмонеллеза, связанной с черепахами, в результате которой заболели 26 человек в 11 штатах и 9 из них попали в больницы, пишет Live Science.

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Хотя продажа крошечных черепах и запрещена в США, все же их незаконно продают через интернет, в некоторых магазинах и на рынках. Сейчас представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США, проводят расследование вспышки сальмонеллеза, вызванного "общением" с черепахами и предполагается, что количество зараженных людей намного выше, чем пока известно.

16 заболевших людей сообщили о том, что они имели контакт с домашними черепахами за неделю до того, как они заболели. Большинство зараженных также сообщили, что они контактировали с черепахами, панцирь которых был меньше 10 см.

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний изучили образцы сальмонеллы (бактерия, вызывающая сальмонеллез) и выяснили, что они имеют близкую генетику. Это говорит о том, что все люди заболели после контакта с одним и тем же типом домашних животных.

Стало известно, что 6 человек купили маленькую черепаху в интернете, 5 человек – в магазине, один человек – на выставке рептилий.

Даже здоровые на вид черепахи могут быть переносчиками сальмонеллы. Животные передают микробы со своим стулом, который затем может загрязнить тела черепах, аквариум и другие предметы в местах их содержания. Люди могут заразиться после прикосновения к инфицированным животным, их фекалиям или окружающей среде.

Сальмонеллез, может вызывать высокую температуру, спазмы желудка и кровавую диарею. В редких случаях болезнь может распространиться из кишечника в кровоток и другие части тела, например, в суставы или жидкость вокруг спинного и головного мозга.

Обычно симптомы сальмонеллеза проявляются в период от 6 часов до 6 дней после контакта с бактериями, но иногда они не проявляются в течение нескольких недель.

Большинство людей после лечения выздоравливают.

Как уже писал Фокус, в США редкой болезнью, поражающей мозг, заразились несколько человек. Было официально зарегистрировано два случая заражения восточным лошадиным энцефалитом. Один человек умер.