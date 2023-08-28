В Португалии нашли 5500-летний менгир: исследователи разгадали неолтическую загадку (фото)

Менгир, вертикальный каменный памятник доисторического происхождения, похожий на стелу. Эти сооружения, одни из древнейших каменных сооружений в истории человечества, играли значительную роль в религиозном ландшафте древней Европы.

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В городке Сан-Браш-де-Альпортел, расположенном в округе Фару в португальском регионе Алгарве, обнаружен необычный археологический объект: менгир, датируемый примерно 5500 годами до 3500 года до нашей эры, пишет Arkeonews.

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Это вертикальный каменный памятник доисторического происхождения, который напоминает стелу. Такие камни служили символами плодородия, олицетворяя плодовитость животных, людей или самой земли, что выразительно показывает их особую форму.

Археолог Антониу Фаустино Де Карвалью сделал это заявление перед найденным менгиром Монте-ду-Триго, который был центром раскопок. Это первые археологические раскопки в истории этого региона.

Они начались 14 августа 2021 года после того, как местный житель, который искал трилобиты (окаменелости) на вершине горы Монте-ду-Триго, в районе Мачадос, наткнулся на возможный менгир.

Он имеет особое значение для Восточного Алгарве и представляет интерес в региональном масштабе. "Его форма, сырье, из которого он изготовлен (известняк), и размеры совпадают с десятками менгиров эпохи неолита, о которых мы уже знаем в Барлавенто, Лагоа и других местах. За пределами этих муниципалитетов мы не знаем ни одного".

Но это не единственная особенность археологической находки: это также первый менгир из известняка с характеристиками, которые относят его к эпохе неолита (5500 лет назад, то есть около 3500 лет до н.э.), найденный в Сотавенту-Алгарвио.

Но это не единственная особенность археологической находки: это также первый менгир из известняка с характеристиками, которые относят его к эпохе неолита Фото: João Lázaro

"Это единственные примеры, которые мы имеем в этом месте, структур, подобных этой, но здесь ключевое слово "подобных", потому что они не совсем одинаковы. Менгиры "сделаны из других материалов, имеют другие формы, которые являются более или менее усеченными коническими, призматическими или с неправильной морфологией, а не с этой фаллической морфологией", — сказал он.

Кроме того, они происходят из более позднего периода доисторического периода, из периода энеолита или медного века, им около 5000 лет, то есть по меньшей мере на пять веков старше, чем менгир Монте-ду-Триго.

Этот менгир уже не стоит на том месте, где его должны были бы установить, чтобы обозначить территорию людей, что 5500 лет назад жили на склоне и в долине у подножия горы, в местности, которая сейчас называется Мачадос.

Хотя сегодня он лежит, первоначально он стоял вертикально, обозначая территорию, скорее всего, на вершине холма, возможно, с другими менгирами в окрестностях.

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