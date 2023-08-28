У Португалії знайшли 5500-літній менгір: дослідники розгадали неолітичну загадку (фото)

Менгір, вертикальний кам'яний пам'ятник доісторичного походження, схожий на стелу. Ці споруди, одні з найдавніших кам'яних споруд в історії людства, відігравали значну роль у релігійному ландшафті стародавньої Європи.

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У містечку Сан-Браш-де-Альпортел, розташованому в окрузі Фару в португальському регіоні Алгарве, виявлено незвичайний археологічний об'єкт: менгір, що датується приблизно 5500 роками до 3500 року до нашої ери, пише Arkeonews.

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Це вертикальний кам'яний пам'ятник доісторичного походження, який нагадує стелу. Такі камені слугували символами родючості, уособлюючи плодючість тварин, людей чи самої землі, що виразно показує їхню особливу форму.

Археолог Антоніу Фаустіно Де Карвалью зробив цю заяву перед знайденим менгіром Монте-ду-Тріго, який був центром розкопок. Це перші археологічні розкопки в історії цього регіону.

Вони розпочалися 14 серпня 2021 року після того, як місцевий житель, який шукав трилобіти (скам'янілості) на вершині гори Монте-ду-Тріго, в районі Мачадос, натрапив на можливий менгір.

Він має особливе значення для Східного Алгарве і представляє інтерес у регіональному масштабі. "Його форма, сировина, з якої він виготовлений (вапняк), і розміри збігаються з десятками менгірів епохи неоліту, про які ми вже знаємо в Барлавенто, Лагоа й інших місцях. За межами цих муніципалітетів ми не знаємо жодного".

Але це не єдина особливість археологічної знахідки: це також перший менгір з вапняку з характеристиками, які відносять його до епохи неоліту (5500 років тому, тобто близько 3500 років до н.е.), знайдений в Сотавенту-Алгарвіо.

Але це не єдина особливість археологічної знахідки: це також перший менгір з вапняку з характеристиками, які відносять його до епохи неоліту Фото: João Lázaro

"Це єдині приклади, які ми маємо в цьому місці, структур, подібних до цієї, але тут ключове слово "подібних", тому що вони не зовсім однакові. Менгіри "зроблені з інших матеріалів, мають інші форми, які є більш-менш усіченими конічними, призматичними або з неправильною морфологією, а не з цією фалічною морфологією", — сказав він.

Крім того, вони походять з пізнішого періоду доісторичного періоду, з періоду енеоліту або мідного віку, їм близько 5000 років, тобто щонайменше на п'ять століть старші, ніж менгір Монте-ду-Тріго.

Цей менгір вже не стоїть на тому місці, де його мали б встановити, щоб позначити територію людей, які 5500 років тому жили на схилі і в долині біля підніжжя гори, в місцевості, яка зараз називається Мачадос.

Хоча сьогодні він лежить, спочатку він стоя вертикально, позначаючи територію, найімовірніше, на вершині пагорба, можливо, з іншими менгірами в околицях.

Раніше Фокус писав, чому залишки стародавніх цивілізацій зазвичай знаходять під землею.