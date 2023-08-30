Капсула времени империи ацтеков. Археологи обнаружили ритуальные антропоморфные фигурки (фото)

Возведенный после 1325 года н. э., "великий храм" берет свое начало именно с тех пор, но его существование трагически оборвалось во время завоевания Теночтитлана испанскими войсками в 1521 году н. э.

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Благодаря совместным усилиям проекта "Темпло майор" и Национального института антропологии и истории (INAH) появились археологические открытия, которые проливают свет на историческое полотно пирамида Уицилопочтли в Мехико. Темпло майор, ключевой эпицентр в архитектурном пространстве Теночтитлана, столицы империи ацтеков, имел огромное значение. Это грандиозное сооружение, которое на языке науатль называли "huey teocalli", посвящено Уицилопочтли, божеству войны, а также Тлалоку, покровителю дождя и земледелия, пишет HeritageDaily.

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Археологические остатки этого священного места сейчас находятся к северо-востоку от Зокало, главной площади Мехико.

Тщательные раскопки, проведенные археологами в Темпло майор, открыли каменное хранилище, которое на языке науатль называется "тепетлакалли". В этом хранилище исследователи обнаружили 15 антропоморфных статуэток, а также множество зеленых каменных бусин, раковин улиток и морских кораллов.

В этом хранилище исследователи обнаружили 15 антропоморфных статуэток, а также множество зеленых каменных бусин, раковин улиток и морских кораллов Фото: Antonio Marín Calvo

Олицетворяя стиль мескаля, эти фигурки являются символом мезоамериканской культурной линии, которая зародилась в 700-200 гг. до н. э. Археологи утверждают, что эти сокровища оказались в центре ритуальных жертвоприношений, открывая окно в духовный этос эпохи.

Комментируя это открытие, археолог Лопес Лухан объясняет: "Фигурки, которые сами по себе являются важными реликвиями, возраст некоторых из них превышает тысячелетия, очевидно, функционировали как предметы поклонения, вероятно, выполняя роль церемониальных фигурок".

Каменный сундук, относящийся к периоду правления Монтесуми I Илуикамина ("Гневающийся, как господин"), 5-го тлатоани Теночтитлана, с 1440 по 1469 год нашей эры, украшает эту среду.

В сундуке археологи обнаружили 186 артефактов, каждый из которых сюда положили как подношение. Среди них были серьги в виде гремучих змей, мозаика из 137 бусин, вытесанных из разнообразных зеленых камней, и коллекция из 1 942 предметов, изготовленных из раковин, улиток и кораллов.

Ранее Фокус писал о потерянных сокровищах Нолы: археологи обнаружили средневековый центр ремесел и искусств.