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Технологии и наука

Капсула времени империи ацтеков. Археологи обнаружили ритуальные антропоморфные фигурки (фото)

Темпло майор, большой храм, пирамида Уицилопочтли, ацтеки, антропоморфные статуэтки, археологическое открытие, ритуальные подношения, мезоамериканская культура, Мехико, исторические артефакты, история, археология
Фото: Antonio Marín Calvo | Тщательные раскопки, проведенные археологами в Темпло майор, открыли каменное хранилище, которое в языке науатль называется "тепетлакалли"

Возведенный после 1325 года н. э., "великий храм" берет свое начало именно с тех пор, но его существование трагически оборвалось во время завоевания Теночтитлана испанскими войсками в 1521 году н. э.

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Благодаря совместным усилиям проекта "Темпло майор" и Национального института антропологии и истории (INAH) появились археологические открытия, которые проливают свет на историческое полотно пирамида Уицилопочтли в Мехико. Темпло майор, ключевой эпицентр в архитектурном пространстве Теночтитлана, столицы империи ацтеков, имел огромное значение. Это грандиозное сооружение, которое на языке науатль называли "huey teocalli", посвящено Уицилопочтли, божеству войны, а также Тлалоку, покровителю дождя и земледелия, пишет HeritageDaily.

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Археологические остатки этого священного места сейчас находятся к северо-востоку от Зокало, главной площади Мехико.

Тщательные раскопки, проведенные археологами в Темпло майор, открыли каменное хранилище, которое на языке науатль называется "тепетлакалли". В этом хранилище исследователи обнаружили 15 антропоморфных статуэток, а также множество зеленых каменных бусин, раковин улиток и морских кораллов.

Темпло майор, большой храм, пирамида Уицилопочтли, ацтеки, антропоморфные статуэтки, археологическое открытие, ритуальные подношения, мезоамериканская культура, Мехико, исторические артефакты, история, археология Fullscreen
В этом хранилище исследователи обнаружили 15 антропоморфных статуэток, а также множество зеленых каменных бусин, раковин улиток и морских кораллов
Фото: Antonio Marín Calvo

Олицетворяя стиль мескаля, эти фигурки являются символом мезоамериканской культурной линии, которая зародилась в 700-200 гг. до н. э. Археологи утверждают, что эти сокровища оказались в центре ритуальных жертвоприношений, открывая окно в духовный этос эпохи.

Комментируя это открытие, археолог Лопес Лухан объясняет: "Фигурки, которые сами по себе являются важными реликвиями, возраст некоторых из них превышает тысячелетия, очевидно, функционировали как предметы поклонения, вероятно, выполняя роль церемониальных фигурок".

Каменный сундук, относящийся к периоду правления Монтесуми I Илуикамина ("Гневающийся, как господин"), 5-го тлатоани Теночтитлана, с 1440 по 1469 год нашей эры, украшает эту среду.

В сундуке археологи обнаружили 186 артефактов, каждый из которых сюда положили как подношение. Среди них были серьги в виде гремучих змей, мозаика из 137 бусин, вытесанных из разнообразных зеленых камней, и коллекция из 1 942 предметов, изготовленных из раковин, улиток и кораллов.

Ранее Фокус писал о потерянных сокровищах Нолы: археологи обнаружили средневековый центр ремесел и искусств.