Подарок судьбы или испытание. Как крупные ветряные электростанции влияют на морскую жизнь

Новое исследование пролило свет на то, как использование морских электростанций влияет на жизнь обитателей морей и птиц.

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В этом году человечество уже столкнулось с последствиями сжигания ископаемого топлива и других антропогенных воздействий — в результате на планету обрушились рекордные волны тепла, масштабные интенсивные лесные пожары и невероятное повышение температуры поверхности океана, пишет IFLScience.

В согласованных усилиях по преодолению климатического кризиса правительства обращаются к морским ветряным электростанциям (OWF) как к источнику возобновляемой энергии. Отметим, что OWF фактически являются одной из крупнейших форм возобновляемой энергии — например, самая большая в мире ветряная электростанция занимает площадь в 462 квадратных километра, а каждая из ее турбин возвышается над поверхностью океана на й200 метров. Ученые отмечают, что электростанция подобных размеров способна обеспечить электроэнергией более 1,4 миллиона домой.

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Однако исследователи все еще спорят о том, какое влияние подобные морские ветряные электростанции оказывают на морскую жизнь и окружающую природу. Считается, что OWF могут оказывать разное влияние на окружающий океане: от шума и изменения гидродинамики, меняющее поведение рыб и китов, до изменений численности и разнообразия видов в местах и базирования.

При этом некоторые исследователи полагают, что пострадать могут не только морские обитатели, но и птицы, обитающие в Северном и Балтийском морях, где расположены подавляющее большинство морских электростанций. Например, в одном из отчетов исследователей из BirdLife International говорится, что 12 видов северных и балтийских морских птиц подвергаются высокому риску столкновения с фермами, а 7 и вовсе могут быть вытеснены из своего привычного ареала обитания.

Впрочем, не все воздействия являются негативными. Например, более раннее исследование перемещения гаванских и серых тюленей в Северном море показало, что они часто посещали фермы, охотясь на добычу между турбинами. Ученые пришли к выводу, что турбины могут служить чем-то вроде искусственных рифов, представляя собой новый и концентрированный источник добычи.

С другой стороны ученые отмечают, что трудно предсказать в полной мере потенциальные последствия для окружающей среды от этих неожиданных искусственных рифов. По словам автора исследования Деборы Рассел, в действительности лишь небольшая часть тюленей, наблюдаемых в исследовании, использовала ветряные электростанции и турбины.

Рассел также отмечает, что сегодня морские электростанции покрывают лишь небольшую часть ареала обитания тюленей в море. Однако если в дальнейшем они станут более обширными, это может привести к тому, что под угрозой окажутся больше млекопитающих.

Ученые отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы в полной мере понять все возможные последствия массового использования морских электростанций. Исследователи также отмечают, что новые электростанции должны быть возведены с ученом некоторых рекомендаций, которые позволят защитить морских птиц и обитателей океана.

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