Пережиток прошлого. Ученые считают, что одержимость веганством исчерпала себя

Исследование показывает, что люди с большей вероятностью купят продукт, на котором не написано, что он не содержит мяса.

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На волне разумного потребления, приверженности здоровой и сбалансированной диеты, ученые пришли к неожиданному выводу — некогда модная концепция веганства, по-видимому, полностью себя изжила. По крайней мере, на это указывают полученные исследователями результаты, пишет Daily Mail.

Исследователи из США обнаружили, что люди с большей вероятностью выберут веганский вариант продукта, если на нем нет никаких отметок о том, что он таков. В ходе исследования ученые провели два отдельных эксперимента, в которых в общей сложности приняли участие 150 человек — реципиентам предлагали меню, включающее два приема пищи: одно вегетарианское, а другое веганское. Например, веганский вариант представлял собой хумус, тогда как вегетарианский — греческий салат с сыром фетой.

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Отметим, что в одной версии меню было помечено как веганское или вегетарианское в зависимости от обстоятельств. В другой версии ученые убрали специальные этикетки и каждое блюдо попросту было описано с помощью ингредиентов.

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили, что в обоих экспериментах лишь около 35% посетителей выбирали веганский вариант, когда он был указан на этикетке. Однако, когда веганский ярлык был снять, число людей, выбирающих, например, хумус резко возрастало до более чем 60%. К слову, во время проведения экспериментов посетители не знали, что участвуют в нем и выбирали блюда из формы регистрации на мероприятие.

Затем данный эксперимент был повторен отдельно в онлайне. В этой версии исследования приняли участие 750 человек, которых спросили, являются ли они вегетарианцами или веганами, а затем их просили 5 раз выбрать одно из двух предложенных вариантов меню: веганское или мясное, вегетарианское или мясное.

Исследователи отмечают, что каждый из реципиентов получил меню, в котором случайным образом были распределены блюда, некоторые из них были помечены как веганские или вегетарианские, а другие — нет. Результаты показали, при наличии этикеток лишь 36,6% участников выбирали веганский вариант. Но когда этикетки были удалены, этот показатель возрос до 42,7%. Отметим, что после удаления этикеток реципиенты, заявившие, что они веганы или вегетарианцы, не выбирали вариант из мяса.

Авторы исследования опубликовали свои выводы и считают, что они имеют важное значение для поощрения людей к более устойчивому питанию. В целом исследователи считают, что маркировка веганских и вегетарианских продуктов отрицательно влияет на выбор. Исследователи предполагают, что отказ от маркировки продуктов в действительности может помочь людям сократить количество потребления мясных продуктов, тем самым уменьшим углеродный след.

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