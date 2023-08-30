Пережиток минулого. Учені вважають, що одержимість веганством вичерпала себе

Дослідження показує, що люди з більшою ймовірністю куплять продукт, на якому не написано, що він не містить м'яса.

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На хвилі розумного споживання, прихильності до здорової та збалансованої дієти, вчені дійшли несподіваного висновку — колись модна концепція веганства, мабуть, повністю себе зжила. Принаймні, на це вказують отримані дослідниками результати, пише Daily Mail.

Дослідники зі США виявили, що люди з більшою ймовірністю виберуть веганський варіант продукту, якщо на ньому немає жодних позначок про те, що він такий. Під час дослідження вчені провели два окремі експерименти, в яких загалом узяли участь 150 осіб — реципієнтам пропонували меню, яке містило два прийоми їжі: одне вегетаріанське, а інше веганське. Наприклад, веганський варіант являв собою хумус, тоді як вегетаріанський — грецький салат із сиром фетою.

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Зазначимо, що в одній версії меню було позначено як веганське або вегетаріанське залежно від обставин. В іншій версії вчені прибрали спеціальні етикетки й кожну страву просто було описано за допомогою інгредієнтів.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту виявили, що в обох експериментах лише близько 35% відвідувачів обирали веганський варіант, коли він був зазначений на етикетці. Однак, коли веганський ярлик було знято, кількість людей, які обирали, наприклад, хумус різко зростала до більш ніж 60%. До речі, під час проведення експериментів відвідувачі не знали, що беруть участь у ньому і обирали страви з форми реєстрації на захід.

Потім цей експеримент було повторено окремо в онлайні. У цій версії дослідження взяли участь 750 осіб, яких запитали, чи є вони вегетаріанцями або веганами, а потім їх просили 5 разів вибрати один із двох запропонованих варіантів меню: веганське або м'ясне, вегетаріанське або м'ясне.

Дослідники зазначають, що кожен із реципієнтів отримав меню, в якому випадковим чином були розподілені страви, деякі з них були позначені як веганські або вегетаріанські, а інші — ні. Результати показали, за наявності етикеток лише 36,6% учасників обирали веганський варіант. Але коли етикетки було видалено, цей показник зріс до 42,7%. Зазначимо, що після видалення етикеток реципієнти, які заявили, що вони вегани або вегетаріанці, не обирали варіант із м'яса.

Автори дослідження опублікували свої висновки та вважають, що вони мають важливе значення для заохочення людей до більш стійкого харчування. Загалом дослідники вважають, що маркування веганських і вегетаріанських продуктів негативно впливає на вибір. Дослідники припускають, що відмова від маркування продуктів насправді може допомогти людям скоротити кількість споживання м'ясних продуктів, тим самим зменшивши вуглецевий слід.

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