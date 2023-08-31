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Технологии и наука

Первая реконструкция лица человека с карликовостью, который жил 1000 лет назад (фото)

Реконструкция средневековой карликовости, череп, методы реконструкции лица, карликовость, визуализация исторической фигуры, центральноевропейский человек, древние черепные останки, историческая антропология, 3D моделирование
Фото: Moraes et al./bioRxiv (CC BY-ND 4.0) | Тысячелетний мужчина, найденный в 1990 году, имел рост 115 сантиметров

Исследователи отсканировали череп средневекового мужчины с карликовостью, самой распространенной формой скелетной дисплазии.

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Средневекового мужчину, который страдал карликовостью, из Древней Польши, вернули к визуальной жизни с помощью процесса реконструкции лица. Мужчина, который, по оценкам, жил между IX и XI веками н. э. в возрасте от 30 до 45 лет на момент смерти, имел рост 115 сантиметров, пишет IFLScience.

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Применение методик реконструкции лица, хотя они все еще развиваются, дало невероятные результаты в воскрешении фигур из античности.

Авторы нынешнего проекта рассказывают о своих методах. Их исследование началось с изготовления двух трехмерных моделей, экстраполированных из оригинального черепа. Этот череп был эксгумирован в 1990 году из захоронения в Лекно, Польша, и человеку посмертно поставили диагноз ахондропластической карликовости (АХК).

Исследователи отмечают свой процесс, подробно описывая ротационное сканирование костей на поворотном столе для получения данных в реальном времени с разных углов, охватывающих всю область черепа, за исключением пары несросшихся зубов. После сканирования они добавили маркеры, отражающие толщину мягких тканей в 31 различных анатомических точках, полученные из ультразвукового сканирования живых субъектов.

Реконструкция средневековой карликовости, череп, методы реконструкции лица, карликовость, визуализация исторической фигуры, центральноевропейский человек, древние черепные останки, историческая антропология, 3D моделирование Fullscreen
Как выглядело лицо мужчины без волос и бороды
Фото: Moraes et al./bioRxiv (CC BY-ND 4.0)

Чтобы интегрировать мягкие ткани и скелетные элементы, сканы лица виртуального донора сопоставили с лицом древнего субъекта. Препятствие возникло из-за отсутствия карликовости у донора, что заставило команду искусно манипулировать пропорциями черепа, чтобы гармонировать с пропорциями тысячелетнего образца.

Авторы отмечают новаторский характер своей работы, отмечая отсутствие предыдущих аппроксимаций лица человека с ахондроплазией. Таким образом, эта работа приобретает инновационный статус в области лицевых реконструкций.

В результате мы получили взгляд на центральноевропейского мужчину с генетическими признаками карликовости, который вошел в анналы истории тысячелетия назад.

Ранее Фокус писал о том, как ученые воссоздали лицо старейшего найденного человека.