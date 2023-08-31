Полуночный шабаш. Ежегодно десятки самок акул-молотов собираются во Французской Полинезии

Каждое южное лето исследователи наблюдают загадочное скопление обитателей океана, которые в другое время предпочитают вести весьма уединенный образ жизни.

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Любопытную картину ежегодно наблюдают ученые на атоллах Рангироа и Тикехау во Французской Полинезии: каждое лето в полнолуние здесь собираются десятки акул-молотов. Примечательно, что участие в этом действии принимают только самки, пишет Live Science.

Ученые отмечают, что это продолжается каждое лето в течение последних 10 лет, причем пик численности акул в этом месте приходится именно на полнолуние. Отметим, что большие акулы-молоты находятся под угрозой исчезновения и, как правило, предпочитают вести весьма уединенный образ жизни.

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Эти акулы появляются вокруг отверстий на двух соседних атоллах — Рангироа и Тикехау — в архипелаге Туамоту. Отметим, что атолл представляет собой кольцеобразный остров или коралловый риф, который окружает лагуну, образовавшуюся в результате разрушения земли.

Летом 2020 и 2021 годов на двух атоллах, которые находятся на расстоянии 15 километров друг от друга, исследователи зарегистрировали 54 самки большой акулы-молота (Sphyrna mokarran), а также одну особь, пол которой ученым так и не удалось определить. Исследователи также обнаружили, что более половины самок были здесь сезонными обитателями — то есть, проводили в этих местах до 6 дней в месяц в среднем в течение 5 месяцев. Ученые отмечают, что самки собирались на глубине от 45 до 60 метров — в основном все они бродили по дну плато, независимо друг от друга.

Отметим, что большие акулы-молоты, как правило, ведут одиночный образ жизни, а потому большое скопление самок весьма заинтриговало исследователей. Ученые полагают, что акулы в действительности не имеют отношения друг к другу, однако их, вероятно, привлекают внешние факторы. Более того, ученые полагают, что эти факторы связаны с лунным циклом и присутствием глазчатых орлиных скатов.

Ученые наблюдали за самками акул-молотов и обнаружили, что пик их численности приходится на дни незадолго до и после полнолуния. Предполагается, что это каким-то образом увеличивает их способность охотиться вокруг атоллов в ночное время. Другая теория предполагает, что акулы могли реагировать на изменения в геомагнитном поле планеты по мере того, как Луна пребывает или убывает.

Результаты исследования показывают, что "шабаш" акул-молотов совпадает с большим скоплением глазчатых орлиных скатов, которые собираются здесь для размножения. Акулы охотятся на этих самок, а потому ученые полагают, что они могут являться в одно и то же место и в то же время, так как брачный период скатов на самом деле весьма предсказуемое событие.

Еще одним вероятным виновником считается повышение температуры воды после зимних месяцев, которое также способно привлекать хищников. Исследователи сравнили свои наблюдения с долгосрочными данными, собранными на атоллах, и показали, что некоторые акулы возвращаются каждое лето в течение 12 лет. Любопытно, что за все это время, летом здесь появляются лишь самки, самцов также наблюдали в этих краях, но лишь с августа по октябрь.

Ранее Фокус писал о том, что огромная белая акула приплыла на "шабаш" у берегов Кейп-Кода.