Не все герои носят плащи. Кто защищает океан от захвата армией медуз (видео)

Исследователи обнаружили, что эти желеобразные существа давно могли бы захватить власть в океане, но им мешает скромный и весьма неочевидный морской герой.

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Вторжение медуз, вероятно, может показаться весьма странным сценарием для Судного дня, но исследователи отмечают, что это более вероятно, чем мы могли бы предположить. Вряд ли в ближайшее время им удастся захватить сушу, однако в океане эта война продолжается уже давно, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что медузы уже давно могли бы захватить океан, который, к слову, занимает большую часть поверхности Земли, однако на страже морей есть один защитник, и пока им не удается справиться с ним. Речь идет о скромных морских черепахах.

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Если мы заглянем в пасть морской черепахи, мы тут же поймем, что делает их столь эффективными убийцами медуз. Кожистая черепаха (Dermochelys coriacea) питается почти исключительно медузами, однако при этом они способны достигать невероятных 250-907 килограммов, а их длина может достигать 1,8 метров.

Известно, что эти животные способны глотать медуз с помощью весьма кошмарного набора направленных назад шипов, которые не позволяют добыче вырваться из их пасти. По данным National Geographic, кожистые медузы потребляют около 16 000 калорий в день, что составляет около 73% их веса. Ученые отмечают, что сочетание изобилия и легкости делает медуз устойчивой пищей, так как черепахи охотятся на них со 100% вероятностью. В общей сложности за всю свою 50-летнюю жизнь они потребляют около 1 000 метрических тонн желеобразных существ.

Исследователи отмечают, что это весьма хорошие новости, так как медузы находятся в шаге от того, чтобы захватить Мировой океан. В поучительной анимации TED-Ed Мариэла Пахуэло и Хавьер Антонио Хинонес демонстрируют решающую роль, которую морские черепахи играют в предотвращении доминирования медуз в океанах.

Ученые отмечают, что доминирование медуз в Мировом океане в действительности может стать настоящей проблемой, так как эти существа невероятно прожорливы. Они питаются личинками, икрой, мелкой рыбой, а также ракообразными. Кроме того они способны конкурировать с более крупными видами, потребляя все ресурсы, что встретятся на их пути. Отметим, что медузы порой способны соперничать даже с людьми. Например, в Швеции рою лунных медуз удалось отключить ядерный реактор, когда они забили его трубы.

Исследователи опасаются, что если ситуация продолжит развиваться тем же образом, в дальнейшем нас может ждать будущее, в котором Мировой океан будет полон медуз. Ученые отмечают, что кожистые черепахи и другие их виды обладают одной "суперсилой", которая делает их идеальными соперниками для желеобразных существ — они не восприимчивы к стратегиям их нападения и защиты.

В обычной жизни медузы используют щупальца с ядовитыми гарпунами, которые позволяют им защищаться от врагов и охотиться на добычу. Однако эти уловки не сработают на черепахах, так как они защищены чешуей, состоящей из кератина. При этом в их пасти расположены направленные обратно шипы, которые также сделаны из кератина, а потому даже в пасти черепахи жало медузы едва ли сможет ей помочь.

Однако ученые настаивают, что эта война между черепахами и медузами может быть весьма сложной. Желеобразные существа способны размножаться как бесполым, так и половым путем. А человеческие стоки удобрений от сельского хозяйства, по сути, лишь помогают медузам увеличивать темпы размножения. В результате нагрузка на черепах лишь увеличивается, и это без учета того, что в некоторых частях мира чрезмерное рыболовство привело к сокращению их популяций.

Ранее Фокус писала о том, что секрет вечной жизни миллионы лет хранился на дне океана: его таит медуза, пожирающая себя