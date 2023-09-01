Не всі герої носять плащі. Хто захищає океан від захоплення армією медуз (відео)

Дослідники виявили, що ці желеподібні істоти давно могли б захопити владу в океані, але їм заважає скромний і вельми неочевидний морський герой.

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Вторгнення медуз, ймовірно, може здатися вельми дивним сценарієм для Судного дня, але дослідники зазначають, що це більш імовірно, ніж ми могли б припустити. Навряд чи найближчим часом їм вдасться захопити сушу, проте в океані ця війна триває вже давно, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що медузи вже давно могли б захопити океан, який, до речі, займає більшу частину поверхні Землі, проте на варті морів є один захисник, і поки що їм не вдається впоратися з ним. Йдеться про скромних морських черепах.

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Якщо ми зазирнемо в пащу морської черепахи, ми одразу зрозуміємо, що робить їх настільки ефективними вбивцями медуз. Шкіряста черепаха (Dermochelys coriacea) харчується майже винятково медузами, однак при цьому вони здатні досягати неймовірних 250-907 кілограмів, а їхня довжина може сягати 1,8 метра.

Відомо, що ці тварини здатні ковтати медуз за допомогою вельми кошмарного набору спрямованих назад шипів, які не дають змоги здобичі вирватися з їхньої пащі. За даними National Geographic, шкірясті медузи споживають близько 16 000 калорій на день, що становить близько 73% їхньої ваги. Вчені відзначають, що поєднання достатку і легкості робить медуз стійкою їжею, оскільки черепахи полюють на них зі 100% ймовірністю. Загалом за все своє 50-річне життя вони споживають близько 1 000 метричних тонн желеподібних істот.

Дослідники зазначають, що це вельми хороші новини, оскільки медузи перебувають за крок від того, щоб захопити Світовий океан. У повчальній анімації TED-Ed Маріела Пахуело і Хав'єр Антоніо Хінонес демонструють вирішальну роль, яку морські черепахи відіграють у запобіганні домінування медуз в океанах.

Вчені відзначають, що домінування медуз у Світовому океані насправді може стати справжньою проблемою, оскільки ці істоти неймовірно ненажерливі. Вони харчуються личинками, ікрою, дрібною рибою, а також ракоподібними. Крім того, вони здатні конкурувати з більшими видами, споживаючи всі ресурси, що зустрінуться на їхньому шляху. Зазначимо, що медузи часом здатні змагатися навіть із людьми. Наприклад, у Швеції рою місячних медуз вдалося відключити ядерний реактор, коли вони забили його труби.

Дослідники побоюються, що якщо ситуація й далі розвиватиметься так само, надалі на нас може чекати майбутнє, в якому Світовий океан буде сповнений медуз. Вчені зазначають, що шкірясті черепахи та інші їхні види мають одну "суперсилу", яка робить їх ідеальними суперниками для желеподібних істот — вони не сприйнятливі до стратегій їхнього нападу і захисту.

У звичайному житті медузи використовують щупальця з отруйними гарпунами, які дозволяють їм захищатися від ворогів і полювати на здобич. Однак ці хитрощі не спрацюють на черепахах, оскільки вони захищені лускою, що складається з кератину. При цьому в їхній пащі розташовані спрямовані назад шипи, які також зроблені з кератину, а тому навіть у пащі черепахи жало медузи навряд чи зможе їй допомогти.

Однак учені наполягають, що ця війна між черепахами та медузами може бути вельми складною. Желеподібні істоти здатні розмножуватися як безстатевим, так і статевим шляхом. А людські стоки добрив від сільського господарства, по суті, лише допомагають медузам збільшувати темпи розмноження. У результаті навантаження на черепах лише збільшується, і це без урахування того, що в деяких частинах світу надмірне рибальство призвело до скорочення їхніх популяцій.

Раніше Фокус писала про те, що секрет вічного життя мільйони років зберігався на дні океану: його таїть медуза, що пожирає себе