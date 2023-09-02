С добавлением сальмонеллы и кишечной палочки. Стоит ли пить напиток, если в стакан упала муха

Исследователи рассказали, насколько безопасно продолжать пить напиток, если в него приземлилась плодовая мушка.

Related video

Представьте ситуацию, вы налили себе бокал любимого вина и собираетесь сделать глоток, однако замечаете, что в него приземлилась плодовая мушка. Она уже мертва, однако вспомнив в каких местах она могла побывать до этого, станете ли вы допивать вино? Ученые наконец-то рассказали, насколько это может быть опасно, пишет Science Alert.

Основная проблема заключается в том, что плодовые мушки (вид Drosophila) потребляют пищу, которая разлагается. Как правило, их легко можно встретить в мусорных баках, компостных кучах и любом другом месте, где есть еда, в том числе речь идет и о канализации. Дело в том, что гниющая пища богата микробами, а потому любой из них муха может подхватить, а затем перенести в ваш стакан, когда приземлится в него.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что к этим бактериям относятся кишечная палочка, листерия, шигелла, а также сальмонелла. При этом любая из них может вызвать потенциально серьезную инфекцию у здоровых людей. В результате каждая плодовая мушка, обнаруженная в вашем бокале, потенциально может стать источником смертельных микробов в вашем напитке.

Однако научные данные свидетельствуют о том, что, возможно, выливать бокал вина вовсе не обязательно. Дело в том, что этот напиток, как правило, содержит от 8 до 14 процентов этанола и имеет pH около 4 или 5. Отметим, что pH ниже 7 считается кислым.

Известно, что алкоголь способен подавлять рост микробов, а по тому считается одной из причин, по которой вино может храниться так долго. Ранее несколько лабораторных исследований также показали, что совместное воздействие винного спирта и органических кислот, таких как яблочная кислота, в действительности может предотвратить рост кишечной палочки и сальмонеллы.

Ученые отмечают, что вопрос о том, могут ли микробы, переданные плодовой мушкой в вино, вызвать инфекцию, зависит от количества бактерий на ней и того, насколько метаболически приспособлены микробы.

Исследователи также отмечают, что охлажденное вино, также способно остановить рост бактерий. Кроме того, все виды вина по своей природе обладают антибактериальными свойствами, а значит микробы в вине, скорее всего, будут повреждены, что снизит их способность к заражению.

В результате исследователи считают, что микробы, попавшие в вино с плодовой мушке, вероятно, могут быть в достаточно высокой дозе, чтобы вызвать заболевание, они вряд ли способны вызвать инфекции, поскольку будут слишком повреждены. А потому исследователи считают, что вино, в которую попала плодовая мушка, вероятно, можно пить без угрозы для жизни.

Ученые также отмечают, что даже если какие-то микробы выживут после попадания в вино, они, вероятно, погибнут от очень кислых жидкостей в человеческом желудке. Микробы пищевого отравления очень чувствительны к кислоте, которая повреждает их ДНК, а желудочная кислота может даже убить их.

По словам старшего преподавателя клинической микробиологии из Университета Лестера Примроуз Фристоун, плодовая мушка в вине, вероятно, не сможет вам навредить, а потому можно просто удалить ее и допить напиток.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что любимое вино раскрывает характер человека.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.