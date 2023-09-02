Возрастом 7 миллионов лет назад. Загадочные "живые камни" в Румынии "рождают" малышей (фото)

Исследователи изучили румынские трованты и пришли к выводу, что они способы не только расти, но и производить на свет потомство.

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Крошечный румынский городок Костешть стал популярным благодаря множеству скал, которые так любят туристы. Однако удивительным кажется то, что эти выпуклые валуны буквально медленно сочатся изнутри — они растут и двигаются благодаря чему и получили свое прозвище "живые камни", пишет IFLScience.

Эти валуны также называют тровантами, однако ранее ученые не особенно изучали их. Впрочем, в течение многих лет трованты привлекали внимание множества туристов и исследователей. Отметим, что удивительные валуны в действительности можно встретить в разных местах, разбросанных к северу от румынской столицы Бухареста.

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Ученые все еще продолжают спорить, однако считается, что трованты являются конкрециями из песчаника с жесткими вешними слоями песка. Фактически эти конкреции тверже, чем породы, окружающие их, а потому, когда более мягкая порода разрушается, они "выходят из Земли". Когда дождь проливается на скалу, дождевая вода вступает в реакцию с минеральным содержанием конкрементов, вызывая вымывание ее внутренностей, что приводит к расширению камня. В результате это может привести к образованию больших каплеобразных наростов, которые выглядят таким образом, будто у "живого камня" появилось потомство.

"Живая скала" смотрит на пейзаж в уезде Бузэу, Румыния Фото: Shutterstock

По словам соуправляющей национального парка Буила-Вантурарита Флорина Стойкана, в действительности эти "живые камни" растут чрезвычайно медленно. Исследования показали, что за 1200 лет валун вырастает всего на менее 5 сантиметров. Как правило, валуны имеют яйцевидную форму, однако исследователи полагают, что они могут быть самых разных форм и размеров.

Стойкан отмечает, что история "живых камней" началась около 7 миллионов лет назад в этом румынском городке была дельта, содержащая отложения, в том числе песчаник и алевролит, накопленные и принесенные сюда со всего континента доисторической рекой. Далее различные минеральные вещества растворялись в растворах, циркулирующих в этом бассейне из песка и гравия. Фактически именно эти минералы действовали как цемент и склеивали различные осадочные частицы. Стойкан отмечает, что сегодня существует множество различных валунов, которые состоят из песчаника или гравия.

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