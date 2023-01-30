Магический вибраниумом или фокус. Что известно о найденных в Африке камнях, питающих лампочки (фото)

Исследователи прокомментировали вирусные видео африканских камней, которые якобы способны производить электричество.

Related video

Сеть заполонили видеоролики, доказывающие, что камни, найденные в Африке, способны производить электричество и питать лампочки, пишет BBC.

Одно из самых популярных видео было размещено южноафриканским бизнесменом Дэниелом Марвеном, у которого более 800 тысяч подписчиков. Мужчина разместил видеоролик, на котором видно, как между двумя камнями летают электрические искры, когда они соприкасаются. Позже на его же странице было размещено другое видео, где мужчина зажигает светодиодную лампочку, касаясь проводов, соединяющих ее с небольшим камнем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пользователи Сети тут же подхватили ролики, а некоторые из них и вовсе утверждают, что эти загадочные камни могут стать решением энергетической проблемы целого континента. Это весьма громкое заявление, а потому в дискуссию вступили и ученые.

[ + – ] Соприкасающиеся камни, кажется, генерируют искру Фото: Twitter

Таинственная Ваканда

Видео загадочных камней, производящих электричество, собирают миллионы просмотров, а под самыми популярными из них пользователи даже упоминают Ваканду — вымышленное африканское королевство, богатое металлом с магическими свойствами — вибраниумом.

История этого таинственного металла берет свое начало в супергеройских комиксах Marvel "Черная пантера" — главный герой комикса носит костюм из того самого магического вибраниума. По комиксу этот материал способен накапливать и выделять большое количество энергии.

[ + – ] От камней якобы можно запитать светодиодную лампочку Фото: Twitter

Где находят магические камни?

На видео с камнем и светодиодной лампочкой можно услышать голос, говорящий на сухили с акцентом из Демократической Республики Конго.

Исследователи также провели обратный поиск по изображению с двумя камнями, образующими искры, и обнаружили, что ранее оно появлялось на странице Первого университета Мохамеда в Уджде (Марокко) еще в ноября 2022 года. Однако само исходное видео вполне могло быть загружено ранее. Любопытно, что в посте Университета также есть подпись: "Литий !!?", но никаких других подробностей тогда ученые не давали.

В одном из постов также утверждается, что искрящиеся камни были обнаружены в Зимбабве, здесь также говорится о том, что это открытие может "помочь стране иметь устойчивую энергию". Отметим, что Зимбабве является крупнейшим производителем лития в Африке, а сам литий широко используется для производства аккумуляторов для автомобилей и мобильных устройств.

[ + – ] От камней якобы можно запитать светодиодную лампочку Фото: Twitter

Магические камни или фокус

Прокомментировать вирусные видео взялся профессор из Школы наук о Земле Эдинбургского университета Стюарт Хазелдин — он настроен весьма скептически и не верит, что данные ролики представляют реальную бесплатную электрическую энергию.

Хазелдин предполагает, что на самом деле все эти камни были связаны с источниками электроэнергии, которые специально оставались за кадром. Например, на видео с искрящимися камнями в нижней части ролика можно заметить нечто, похожее на руку в перчатке. Вероятнее всего, ток течет от батареи, находящейся вне кадра, через камень, который удерживается рукой в перчатке, а затем в камень на земле.

Профессор отмечает, что металлические руды являются хорошими проводниками электричества, а перчатки — изолятором, не позволяющим току проходить через тело человека в землю.

Также ученый прокомментировал и видео, на котором светодиодная лампочка якобы зажигается от камня. По словам Хазелдина, подозрительным является то, что в демонстрации участвуют три руки, то есть два человека. Он считает, что на самом деле ток течет, когда две руки соприкасаются, а провода на самом деле просто отвлекают внимание. Более того, в одном из видеороликов можно наблюдать, как лампочка продолжает гореть, даже когда один из проводов оторвался от камня — это прямое доказательство того, что камень не имеет отношения к электрической цепи.

Реальная сила полезных ископаемых Конго

В Демократической Республике Конго на самом деле добывается большое количество минеральных руд, в том числе колтан — колумбит-танталит. По словам доктора Плимутского университета (Великобритания) Муниры Раджи, во время очистки колтана получается металлический тантал — термостойкий порошок, который способен удерживать высокий электрический заряд.

По словам ученого, именно эти свойства делают тантал бесценным при производстве компонентов, используемых в мобильных телефонах, ноутбуках и другой технике.

Ученый также отмечает, что камни на видео вполне могут оказаться колтаном, однако это невозможно установить, не изучив их в геологической лаборатории. Однако даже если на видео используют колтан, он, увы, не способен сам по себе генерировать электричество.

Ранее Фокус писал о том, что "живые камни" Румынии дают потомство и растут на 5 см каждые 1000 лет.