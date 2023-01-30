Магічний вібраніум чи фокус. Що відомо про знайдені в Африці камені, які живлять лампочки (фото)

Дослідники прокоментували вірусні відео африканського каміння, яке нібито здатне виробляти електрику.

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Мережу заполонили відеоролики, які доводять, що камені, знайдені в Африці, здатні виробляти електрику та живити лампочки, пише ВВС.

Одне з найпопулярніших відео було розміщено південноафриканським бізнесменом Денієлом Марвеном, який має понад 800 тисяч підписників. Чоловік розмістив відеоролик, на якому видно, як між двома каменями літають електричні іскри, коли вони стикаються. Пізніше на його сторінці було розміщено інше відео, де чоловік запалює світлодіодну лампочку, торкаючись дротів, що з'єднують її з невеликим каменем.

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Користувачі мережі одразу ж підхопили ролики, а деякі з них взагалі стверджують, що це загадкове каміння може стати вирішенням енергетичної проблеми цілого континенту. Це дуже гучна заява, а тому до дискусії приєдналися і вчені.

[ + – ] Камені, котрі дотикаються, здається, генерують іскру Фото: Twitter

Таємнича Ваканда

Відео загадкових каменів, що виробляють електрику, збирають мільйони переглядів, а під найпопулярнішими з них користувачі навіть згадують Ваканду — вигадане африканське королівство, багате на метал із магічними властивостями — вібраніумом.

Історія цього таємничого металу бере свій початок у супергеройських коміксах Marvel "Чорна пантера" — головний герой коміксу носить костюм із того самого магічного вібраніуму. За коміксом цей матеріал здатний накопичувати і виділяти велику кількість енергії.

[ + – ] Від каміння нібито можна заживити світлодіодну лампочку Фото: Twitter

Де знаходять магічні камені?

На відео з каменем і світлодіодною лампочкою можна почути голос, який говорить на суахілі з акцентом із Демократичної Республіки Конго.

Дослідники також провели зворотний пошук із двома каменями, що утворюють іскри, і з'ясували, що раніше воно з'являлося на сторінці Першого університету Мохамеда в Уджді (Марокко) ще в листопаді 2022 року. Проте саме вихідне відео цілком могло бути завантажене раніше. Цікаво, що в дописі Університету також є підпис: "Літій!!?", але жодних інших подробиць тоді вчені не давали.

В одному з дописів також стверджується, що камені, які іскряться, були знайдені в Зімбабве, тут також йдеться про те, що це відкриття може "допомогти країні мати стійку енергію". Зазначимо, що Зімбабве є найбільшим виробником літію в Африці, а сам літій широко використовується для виробництва акумуляторів для автомобілів і мобільних пристроїв.

[ + – ] Від каміння нібито можна заживити світлодіодну лампочку Фото: Twitter

Магічні камені чи фокус

Прокоментувати вірусні відео взявся професор зі Школи наук про Землю Единбурзького університету Стюарт Хазелдін — він налаштований дуже скептично й не вірить, що ці ролики становлять реальну безкоштовну електричну енергію.

Хазелдін припускає, що насправді всі ці камені були пов'язані з джерелами електроенергії, які спеціально залишалися за кадром. Наприклад, на відео з камінням, що іскриться, в нижній частині ролика можна помітити щось, схоже на руку в рукавичці. Найімовірніше, струм тече від батареї, що знаходиться поза кадром, через камінь, який утримується рукою в рукавичці, а потім у камінь на землі.

Професор зазначає, що металеві руди є хорошими провідниками електрики, а рукавички — ізолятором, який не дозволяє струму проходити через тіло людини в землю.

Також учений прокоментував відео, на якому світлодіодна лампочка нібито запалюється від каменю. За словами Хазелдіна, підозрілим є те, що в демонстрації беруть участь три руки, тобто дві людини. Він вважає, що насправді струм тече, коли дві руки стикаються, а дроти насправді просто відволікають. Ба більше, в одному з відеороликів можна спостерігати, як лампочка продовжує горіти, навіть коли один із дротів відірвався від каменю — це прямий доказ того, що камінь не має стосунку до електричного кола.

Реальна сила корисних копалин Конго

У Демократичній Республіці Конго насправді видобувається велика кількість мінеральних руд, зокрема колтан колумбіт-танталіт. За словами доктора Плімутського університету (Велика Британія) Муніри Раджі, під час очищення колтану виходить металевий тантал — термостійкий порошок, який здатний утримувати високий електричний заряд.

За словами вченого, саме ці властивості роблять тантал безцінним у процесі виробництва компонентів, що використовуються в мобільних телефонах, ноутбуках та іншій техніці.

Учений також зазначає, що каміння на відео цілком може виявитися колтаном, проте це неможливо встановити, не вивчивши їх у геологічній лабораторії. Однак навіть якщо на відео використовують колтан, він, на жаль, не здатний сам собою генерувати електрику.

Раніше Фокус писав про те, що "живе каміння" Румунії дає потомство і росте на 5 см кожні 1 000 років.