Інопланетні сфери. "Живі камені" Румунії дають потомство і ростуть на 5 см кожні 1000 років (фото)

Незважаючи на те, що химерні постаті прибули з якоїсь інопланетної плантації, вони цілком належать нашій планеті.

Related video

Химерні сферичні камені знайдені в невеликому румунському селі під назвою Костешти, яке розташувалося за 80 кілометрів на захід від Бухареста — вони виглядають як надуті кам'яні бульбашки і сильно відрізняються розмірами, пише Daily Mail.

Незважаючи на те, що химерні "живі камені" виглядають, як щось, завезене до нас із інопланетної плантації, вони цілком собі земні. Ці опуклі фігури утворилися природним чином, повільно ростуть і називаються "траванти". Trovants є синонімом німецького терміна Sandsteinkonkretionen і буквально означає "цементований пісок".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Дослідники пояснюють цей дивний ефект "живого каміння" — їх процес росту починається з гальки, з кожним тисячоліттям мінеральні структури виростають на 5 сантиметрів, імітуючи життя рослин або ссавців. Вчені зазначають, що процес росту каміння дуже схожий на ріст рослинної тканини, проте найбільш дивним є те, що ці структури також "народжують" нові камені, імітуючи поведінку тварин.

[ + – ] Ці камені переважно складаються з твердого кам'яного ядра, оточеного піском. Фото: Decebal Matei

За словами вченого Мірча Тикліну з Геологічного інституту Румунії, ці загадкові "живі" структури мають різний вік, виглядають як "надуті бульбашки" і сильно відрізняються розмірами — деякі, наприклад, можуть досягати 15 метрів у діаметрі, інші навпаки — досить малі, і можуть поміститися в долоні.

Дослідники зазначають, що траванти не просто "виростають" із землі, фактично вони присутні в масі пісків різного геологічного віку і часом оголюються.

[ + – ] Камені траванти ростуть на 5 см кожні 1000 років Фото: Pixachi

За словами Тикліну, зазвичай, "живе каміння" складається з вельми твердого кам'яного ядра, яке оточене піском, що утворює оболонку. Відомо, що ці структури повільно ростуть приблизно на 5 сантиметрів кожні 1000 років, використовуючи для цього дощову воду. У дощовій воді мінерали вступають у реакцію, що створює тиск усередині — це змушує скелю "рости" та "розмножуватися".

Цікаво, що зрізи траванта дуже нагадують кільця на зрізі дерева — по суті кожне з цих кілець каменю є свідченням певного періоду росту. У науковому сенсі "живе каміння" Румунії не можна назвати живим, проте місцеві жителі та туристи давно прозвали їх такими, через те, як ці структури з часом збільшуються.

[ + – ] Камені траванти мають химерну форму Фото: Ciocan Cosmina Carmen

Зазначимо, що Костешти не є єдиним місцем, де можна зустріти каміння травант, дослідники виявили, що ці структури зустрічаються по всьому Карпатському регіону Румунії. Однак найбільш широку популярність серед туристів набули саме "живі" камені в Костешти — причиною тому їхній великий діаметр, а також химерні кулясті та яйцеподібні форми. Понад те, низка каменів є складними здвоєними фігурами.

За словами Тикліну, відмінною рисою костештських травантів є наявність у них "дітей" — численних дрібніших структур на поверхні великого каменя. Ці "мікротраванти" не мають досконалих форм, проте явно виявляють тенденцію до сферичності.

Раніше Фокус писав про те, що в річках Європи через посуху з'явилися "голодні камені".