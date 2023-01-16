Инопланетные сферы. "Живые камни" Румынии дают потомство и растут на 5 см каждые 1000 лет (фото)

Несмотря на то, что причудливые фигуры прибыли с некой инопланетной плантации, они вполне себе принадлежат нашей планете.

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Причудливые сферический камни найдены в небольшой румынской деревне под названием Костешты, которая расположилась в 80 километрах к западу от Бухареста — они выглядят как надутые каменные пузыри и сильно отличаются размерами, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что причудливые "живые камни" выглядят, как нечто, завезенное к нам с инопланетной плантации, они вполне себе земные. Эти выпуклые фигуры образовались естественным образом, медленно растут сами по себе и называются "трованты". Trovants является синонимом немецкого термина Sandsteinkonkretionen и дословно означает "цементированный песок".

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Исследователи объясняют этот странный эффект "живых камней" — их процесс роста начинается с гальки, с каждым тысячелетием минеральные структуры вырастают на 5 сантиметров, имитируя жизнь растений или млекопитающих. Ученые отмечают, что процесс роста камней весьма схож с ростом растительной ткани, однако наиболее удивительным является то, что эти структуры также "рождают" новые камни, имитируя поведение и животных.

[ + – ] Эти камни, в основном состоят из твердого каменного ядра, окруженного песком Фото: Decebal Matei

По словам ученого Мирча Тиклину из Геологического института Румынии, эти загадочные "живые" структуры имеют разный возраст, выглядят как "надутые пузыри" и сильно разнятся размерами — некоторые, например, могут достигать 15 метров в диаметре, другие напротив — достаточно малы, и могут поместиться в ладони.

Исследователи отмечают, что трованты не просто "произрастают" из земли, фактически они присутствуют в массе песков разного геологического возраста и порой естественным образом обнажаются.

[ + – ] Камни трованты растут на 5 см каждые 1000 лет Фото: Pixachi

По словам Тиклину, как правило, "живые камни" состоят из весьма твердого каменного ядра, которое окружено песком, образующим оболочку. Известно, что эти структуры медленно растут, приблизительно на 5 сантиметров каждые 1000 лет, используя для этого дождевую воду. В дождевой воде минералы вступают в реакцию, что создает давление внутри — это заставляет скалу "расти" и "размножаться".

Любопытно, что срезы тровант весьма напоминают кольца на срезе дерева — по сути каждое из этих колец камня является свидетельством определенного периода роста. В научном смысле "живые камни" Румынии нельзя назвать живыми, однако местные жители и туристы давно прозвали их таковыми, из-за того, как эти структуры со временем увеличиваются.

[ + – ] Камни трованты имеют причудливую форму Фото: Ciocan Cosmina Carmen

Отметим, что Костешты не являются единственным местом, где можно встретить камни трованта, исследователи обнаружили, что данные структуры встречаются по всему Карпатскому региону Румынии. Однако наиболее широкую популярность среди туристов приобрели именно "живые" камни в Костешты — причиной тому их большой диаметр, а также причудливые шаровидные и яйцевидные формы. Более того, ряд камней представляют собой сложные сдвоенные фигуры.

По словам Тиклину, отличительной чертой костештских тровантов является наличие у них "детей" — многочисленных более мелких структур на поверхности большого камня. Эти "микротрованты" не обладают совершенными формами, однако явно проявляют тенденцию к сферичности.

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