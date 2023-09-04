Обнаружена необычная планета, которая уменьшилась в размерах: ученые не понимают почему

Обнаруженная планета сравнима по размерам с Нептуном, но ее характеристики сбивают с толку ученых.

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Совсем недавно ученые нашли странную планету, похожую на Нептун и теперь обнаружена новая каменистая экзопланета, которая по размерам также напоминает ледяного гиганта. Она имеет огромную массу, высочайшую плотность, но при этом у нее очень тонкая атмосфера. Но на самом деле такого не может быть и ученые не понимают, каким образом эта планета уменьшилась в размерах. Хотя есть некоторые предположения, пишет ScienceAlert.

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На сегодняшний день астрономы обнаружили всего несколько планет по размерам напоминающих Нептун, которые вращаются очень близко вокруг своих звезд. Почему их так мало было обнаружено в космосе пока остается загадкой, но с каждой новой обнаруженной подобной добавляется еще больше вопросов без ответов.

Что известно о новой экзопланете?

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы обнаружили новую экзопланету, которая вращается вокруг звезды оранжевого карлика на расстоянии в 727 световых лет от нас. Новая планета получила название TOI-332b и представляет собой каменистый мир с тонкой атмосферой из водорода и гелия. Экзопланета находится так близко к своей звезде, что совершает полный оборот вокруг нее всего почти за 19 земных часов.

По размерам TOI-332b в 3,2 раза больше Земли и больше похожа в этом плане на Нептун, который в 3,8 раза больше нашей планеты. Ученые выяснили, что масса TOI-332b в 57 раз больше Земли, в то время как масса Нептуна всего в 17 раз больше массы нашей планеты. Это очень необычные характеристики для планеты похожей на Нептун, но и это еще не все.

Ученые считают, что TOI-332b состоит из огромного плотного железного ядра, каменистой мантии и очень тонкого слоя атмосферы. Но имея огромное ядро эта планета должна иметь огромную атмосферу, такую как у Юпитера. То есть размер планеты должен быть намного больше.

Также астрономы выяснили, что новая экзопланета имеет плотность выше, чем у железа – 9,6 грамма на кубический сантиметр. Это одна из самых плотных известных планет, похожих на Нептун. Плотность последнего составляет 1,6 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность нашей планеты – 5,5 грамма на кубический сантиметр.

Новая планета получила название TOI-332b и представляет собой каменистый мир с тонкой атмосферой из водорода и гелия Фото: ScienceAlert

Планета не соответствует теориям

Получается, что планета имеет сразу несколько интригующих и сбивающих с толку характеристик. Согласно теориям формирования планет, у этого объекта, как уже было сказано выше, должна быть намного большая по размеру атмосфера и соответственно больший размер, но этого нет.

Ученые предположили, что существует несколько объяснений того, что TOI-332b намного меньше, чем должна быть.

По словам авторов исследования, атмосфера такой планеты может быть потеряна из-за сильного излучения звезды, ведь подобные расположенные близко к своим звездам планеты подвергаются такому воздействию. Но настолько огромная атмосфера, которой должна обладать TOI-332b, не могла исчезнуть только за счет излучения звезды.

Возможно, планета находилась в прошлом дальше от своей звезды, а затем во время изменения орбиты переместилась ближе и внутренние изменения планеты привели к потере большей части атмосферы.

Еще одна гипотеза состоит в том, что другая планета или же огромный космический камень врезались в TOI-332b и это привело к потере части ее атмосферы.

Также астрономы не отбрасывают того варианта, что эта экзопланета вообще никогда не имела огромной атмосферы, что не согласуется с современными теориями формирования планет такого типа.

По словам ученых, дальнейшие исследования покажут, или существующие теории неверны, или же получены некорректные данные. Пока что оба вопроса остаются без ответа.

Напоминаем, что недавно астрономы объявили об открытии еще одной похожей на Нептун планеты, которая также сбивает с толку ученых. Ее характеристики указывают на то, что она не должна существовать там, где ее обнаружили и все же она существует, как уже писал Фокус.

Что касается нашей Солнечной системы, то авторы недавнего исследования предполагают, что очень далеко от Солнца, минимум в 5 раз дальше, чем находится Плутон, существует планета земного типа. Теперь осталось ее только обнаружить.