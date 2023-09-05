Поиск инопланетян. У NASA есть телескоп, способный обнаружить разумный вид на другой планете

Если бы Земля была экзопланетой, то космический телескоп Уэбб нашел бы здесь признаки существования разумной цивилизации.

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Если люди хотят обнаружить разумных инопланетян на других планетах, то нужно искать признаки того, что они там существуют. Например, в атмосфере пока что с единственной планеты, на которой есть жизнь, то есть Земли, можно обнаружить кислород, и такие молекулы, как метан, которые являются признаками наличия жизни. Также можно найти такие молекулы, как диоксид азота и хлорфторуглероды, которые говорят о существовании индустриальной цивилизации. Как показывает новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, если бы Земля была экзопланетой, то космический телескоп Уэбб мог бы найти эти молекулы в атмосфере, пишет Phys.

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Для начала ученые изучили данные спутников, исследующих Землю, и оказалось, что с их помощью на основе света, проходящего через атмосферу Земли, можно обнаружить ряд природных и синтетических молекул. Далее ученые проанализировали данные других спутников, чтобы узнать, как будут выглядеть спектры света, когда Земля пролетает мимо Солнца, если на нашу планету смотреть из-за пределов Солнечной системы.

После этого ученые добавили к этим данным помехи и моделирование стало похоже на результаты наблюдения космического телескопа Уэбб за экзопланетой на расстоянии в несколько световых лет от Земли. Таким образом ученые хотели понять, можно ли собрать достаточно данных для идентификации разных природных и синтетических молекул в атмосфере далекой планеты, даже если существуют помехи. Оказалось, что телескоп Уэьб способен найти многие химические соединения, которые могут указывать на наличие жизни, на экзопланете похожей на Землю в пределах 50 световых лет от нас.

Trappist-1.Считается, что в этой системе, расположенной в 40 световых годах от Земли, две или даже три планеты могут иметь внеземную жизнь Фото: space.com

После этого ученые ввели в свое моделирование данные о такой звездной системе с семью планетами, как Trappist-1. Считается, что в этой системе, расположенной в 40 световых годах от Земли, две или даже три планеты могут иметь внеземную жизнь. Как показали результаты телескоп Уэбб может обнаружить как биологические, так и технологические признаки в атмосферах этих планет, если там все же существует разумная жизнь или жизнь вообще.

По словам ученых, если телескоп Уэбб сможет найти кислород, органические и синтетические молекулы, такие как хлорфторуглероды, в атмосфере соседней экзопланеты, то люди будут знать, что там есть внеземная цивилизация, или же когда-то была.

Если телескоп Уэбб сможет найти кислород, органические и синтетические молекулы, такие как хлорфторуглероды, в атмосфере соседней экзопланеты, то люди будут знать, что там есть внеземная цивилизация, или же когда-то была Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, какая внеземная цивилизация сможет обнаружить людей на Земле. Некоторые ученые предполагают, что мы все же не одиноки во Вселенной. Но знают ли потенциальные инопланетяне о том, что мы вообще существуем?

Напоминаем, что телескоп Уэбб показал неизвестные детали знаменитой сверхновой. Астрономы получили новое более детализированное изображение остатка сверхновой SN 1987A, взрыв которой был обнаружен 26 лет назад, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в ближайшие недели в ночном небе можно будет наблюдать за яркой зеленой кометой C/2023 P1. Правда ее будет сложно увидеть невооруженным глазом.