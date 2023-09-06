Идеальный романтический партнер: ученые назвали четыре качества, которыми он обладает

Исследователи назвали ключевые качества, которые присущи "романтически компетентному" человеку.

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У каждого из нас свое представление о романтике, однако исследователи теперь считают, что существует определенный набор качеств, которым должен обладать партнер, чтобы считаться "романтически компетентным", пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено учеными из Университета Западного Кетукки и показало, что перцептивные, поведенческие, ассортативные и интерактивные факторы играют роль в формировании счастливых отношений.

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В ходе исследования ученые опросили 171 преимущественно гетеросексуальную пару, находившуюся на разных стадиях отношений: от случайных свиданий до женатых. Реципиентам предложили 10 вымышленных сценариев с различным образом жизни или серьезными проблемами, например обнаружение секретного профиля партнера на сайте знакомств.

Участников опроса попросили ответить на ряд вопросов, например, как они отреагируют на возникшие проблемы. Далее их ответы были использованы для определения романтической компетенции и удовлетворенности.

Результаты исследования показали, что наиболее удовлетворенными отношениями оказались доступные и отзывчивые партнеры. В то же время более антисоциальные партнеры считались менее умелыми в отношениях. Авторы исследования обнаружили, что люди, избегающие неуверенности или ревности, считаются более "романтически компетентными", а также смотрят на любовь с позиции "стакан наполовину полон".

Любопытно, что бурлящие страсти, вовсе не считались чем-то особенным, поскольку на самом деле не являются отображением любви, доверия или преданности. По словам ведущего автора исследования Мишель Персич Дарем, исследование демонстрирует важность социальных когнитивных процессов при решении проблем в отношениях.

Ученые считают, что романтически компетентные люди склонны смотреть на отношения в целом более позитивно и менее склонны к сомнениям или беспокойству. Результаты также свидетельствуют о том, что оптимизм считается ключевым "перцептивным" фактором компетентности.

При этом исследование показывает, что компетентность в отношениях также зависит от особенностей нашего партнера. Например, если оба партнера сбалансированы в своем оптимизме, общительности и доступности, это может повысить романтическое удовлетворение. Ученые также обнаружили связь с "ассортативным соответствием": партнеры с равным уровнем интеллекта, привлекательности, денег, статуса и доброты в долгосрочной перспективе смогут ладить намного лучше.

Любопытно, что все эти ценности увеличиваются с возрастом, а потому ученые полагают, что обширный опыт отношений со временем способен повысить мудрость партнера в отношении того, чего не стоит делать.

Психологи доктор Луиза Годдар-Кроули и доктор Гурприт Каур считают, что признание собственной романтической компетентности в действительности может улучшить наши отношения с партнером.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как проверить совместимость с партнером.

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