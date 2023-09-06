Место древней битвы. На ферме Алабамы нашли череп кита возрастом 34 млн лет (фото)
Огромный череп млекопитающего не первая находка на этом месте, ранее здесь уже были обнаружены окаменелые зубы акулы.
Ученица средней школы Алабамы вместе с учителем обнаружили окаменелые останки кита, жившего на Земле около 34 миллионов лет назад. Исследователи полагают, что обнаруженный череп принадлежал хищному киту, жившему в эпоху эоцена, когда уровень моря был выше, а штат находился на дне мелководного океана, пишет Live Science.
16-летняя Линдси Столлворт и биолог-эволюционист Эндрю Джентри, преподающий в Школе математики и естественных наук Алабамы, раскапывали участок семьи Столлворт в округе Монро в рамках проекта летней школы, когда наткнулись на нечто удивительное.
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Всего через несколько часов раскопок исследователям удалось обнаружить окаменелые кости, торчащие из холма. Изначально они не очень понимали, что именно им удалось найти — было понятно, что окаменелости принадлежат древнему позвоночному животному, однако неясно было какому именно. Потребовалось около недели, чтобы аккуратно удалить излишки камня и обнажить большой зуб нижней челюсти. К слову, ранее на территории фермы уже были обнаружены окаменелые зубы акулы.
После этого Джентри отправил фото зуба своему коллеге-палеонтологу, доктору Джеймсу Парэму из Калифорнийского университета в Фуллертоне, который поделился снимками с доктором Хорхе Велес-Хуабре из Музея естественной истории Ло-Анджелеса. Ученые изучили снимок ископаемого и пришли к выводу, что перед ними останки давно вымерших хищных китов.
Отметим, что геология места раскопок была датирована ранее, а потому исследователям удалось сразу определить возраст окаменелости. Точный вид кита пока не установлен, так как эта зона в эоцене была пристанищем для множества примитивных китов, в том числе Basilosaurus cetoides. Это свирепое морское млекопитающее бороздило океаны Земли около 30-40 миллионов лет назад и могло достигать 18 метров в длину. Однако ученые пока не берутся предположить, кому именно принадлежал древний череп, может оказаться, что исследователям удалось обнаружить останки ранее неизвестного науке вида семейства Basilosauridae.
Джентри отмечает, что пока им удалось раскопать только череп, причем большая часть окаменелости все еще заключена в каменных тисках. Предполагается, что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем ученым удастся идентифицировать останки.
В данный момент череп древнего кита оставлен в Школу математики и естественных наук Алабамы, где будет очищен и подробно исследован.
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