Станет чрезвычайно опасным ураганом: ученые рассказали, когда тропический шторм Ли усилится

Исследователи полагают, что потребуется еще несколько дней для того, чтобы этот шторм набрался сил и превратился в полномасштабный ураган в Атлантическом океане.

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Сезон ураганов в Атлантическом океане официально начался, и исследователи до сих пор не знают чего от него ждать. Климатический кризис, который в этом году обрушился на планету, а также сильнейший Эль-Ниньо, господствующий в Тихом океане могут существенно увеличить интенсивность штормов, пишет Live Science.

Исследователи из Национального центра ураганов (NHC), следят за тропическим штормом Ли, который, как считают синоптики, может усилиться уже в ближайшее время. В данный момент ученые наблюдают за траекторией тропического шторма и "уверены", что в следующий раз он направится в сторону Подветренных островов — группы островов, в которую входят Виргинские острова США. Отметим, что данная группа островов, по сути, располагается в точке, где Атлантический океан встречается с Карибским морем.

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NHC прогнозирует, шторм Ли может достичь "сил урагана очень скоро". Ученые предполагают, что это произойдет в ближайшие 48 часов. Исследователи считают, что усиление шторма кажется, вполне вероятным после этого времени, однако трудно прогнозируемые циклы замены стенок глаза, вероятно, вызовут некоторые колебания интенсивности в выходные и в начале следующей недели.

Наблюдения показывают, в настоящее время Ли расположен примерно в 1930 километрах к востоку от северных Подветренных островов, при этом скорость ветра составляет около 113 км/час. Известно, что шторм движется с запада на северо-запад со скоростью 22 км/час.

NHC отмечает, что Ли превратился в тропический шторм 5 сентября после формирования над центральной тропической Атлантикой. Если ему удастся достигнуть скорости 119 км/час, его можно будет отнести к категории ураганов. Исследователи полагают, что благоприятные условия, вероятно, позволят ему превратиться в полноценный ураган, речь идет об обилии влаги, слабом сдвиге ветра и аномально теплой воде, которая простирается почти через всю длину прогнозируемого урагана.

Исследователи отмечают, что Ли стал четвертым в этом сезоне тропическим штормом, ранее ученые уже наблюдали Дона, Франклин и Идалия.

Ранее Фокус писал о том, что NASA показало ужасные кадры урагана Идалия из космоса.