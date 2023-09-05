Выигрывают лишь кораллы. Как мощные ураганы влияют на жизнь животных в океане

Последствия штормов на суше хорошо видны, однако они также существенно влияют и на обитателей морей — как именно, рассказали ученые.

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Ученые десятилетиями предупреждали о том, что рано или поздно человечество столкнется с последствиями своих действий, а планету ждут резкие климатические изменения. В 2023 году мир столкнулся с первыми последствиями: на сушу и океан обрушились рекордные волны тепла, а некоторые регионы пострадали от интенсивных лесных пожаров, пишет Science Alert.

Исследователи также предупреждают, что изменения климата в конце концов приведут к более сильным наводнениям, ураганам и штормам. Когда сильные ураганы обрушиваются на сушу, их последствия хорошо видны: вырванные с корнем деревья, разрушенные дома и другие разрушения. Однако, что происходит в морской среде, где штормы взбалтывают воду и разрушают осадки.

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По словам, доцента кафедры морской биологии в Университете побережья Мексиканского залива Флориды Мелиссы Мэй, не все ураганы оказывают одинаковое воздействие на морскую среду. Иногда штормовой нагон может действовать как необычно высокий прилив — в таком случае морская среда остается относительно нетронутой, по крайней мере во время самого урагана. В то же время последствия шторма могут иметь свои разрушительные последствия: от изменения солености воды и до притока отложений и бактерий.

Что происходит с морской жизнью во время урагана?

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в среднем в год в Атлантическом бассейне, в который входят Атлантический океан, Мексиканский залив и Карибское море, возникает около десятка ураганов.

Сила урагана способна создавать волны высотой 18 метров, которые поднимают холодную воду из глубин и смешивают ее с более теплой водой на поверхности. При этом ученые отмечают, течения урагана также могут поднимать осадки со дна на глубину до 90 метров.

Исследование 2001 года показало, что многие морские млекопитающие и рыбы способны перемещаться в более глубокие и спокойные воды за несколько дней до начала урагана. Например, ученые наблюдали как черноперые акулы во время тропического шторма покинули свою привычную среду обитания, и вернулись лишь через 5-13 дней после его завершения.

Ученые полагают, что низкое атмосферное давление, изменение температуры воды и другие сигналы предупреждают морских обитателей об опасности и побуждают их покинуть привычную среду обитания до приближения шторма. Например, исследование 2019 года показало, что усиление волн на поверхности, перемешивающее воду на морском дне, побуждает серого спинорога перемещаться в более глубокие воды перед началом шторма.

Если дельфинам и другим морским млекопитающим не удастся скрыться до наступления урагана, они могут оказаться в ловушке в прудах, дамбах или других местах, где им сложно будет выжить. Кроме того статистика показывает, что ураганы могут оказаться весьма смертельными для рыб: в 1992 году после урагана Эндрю погибло 9,4 миллиона морских рыб (осадки забили их жабры или перепады давления привели к образованию пузырьков азота в крови); этот же шторм уничтожил около 187 миллионов рыб в Луизиане (ураган сделал воду бескислородной).

По словам главного научного сотрудника Смитсоновской морской станции Валери Пол, ураганы также влияют на неподвижную или медленно движущуюся морскую жизнь. Например, после ураганов заросли морских водорослей и устричные фермы оказались погребены под подвижными осадками.

В то же время некоторые кораллы полагаются на морские волны, которые разбивают их и переносят на новые территории. Кроме того, штормы могут принести более холодную воду, которая помогает компенсировать последствия обесцвечивания кораллов, когда на них влияет слишком теплая вода. Впрочем, слишком сильные волны опасны и для кораллов, ведь могут их разбить или уничтожить.

Что происходит с океаном после урагана?

После утихания мощного шторма мусор и отходы могут оставаться в водоемах месяцами и даже дольше. В результате сточные воды также могут попасть в водные пути, что принесет за собой бактерии, например, энтерококк и кишечную палочку.

Дожди и наводнения, вызванные ураганами, также приводят к притоку пресной воды в морскую среду, что может стать стрессом для морских обитателей. Морская жизнь часто может переносить некоторые изменения концентрации соли, но не резкие или долгосрочные изменения.

Если ураган выталкивает речную воду в морскую систему, это создает благоприятные условия для образования большого цветения водорослей. Мэй отмечает, что последствия урагана для морской среды каскадные, а потому спрогнозировать последствия бывает не так-то просто.

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