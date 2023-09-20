Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Бросили после строительства: неизвестную церковь с уникальной планировкой нашли в Германии (фото)

церковь, археология, археологи, раскопки, известняк, фундамент, план, датировка, история, часовня, здание
Фото: LWL/L. Cramer | Вид на участок раскопок

Открытие особенно важно из-за отсутствия письменных упоминаний о существовании этой церкви.

Related video

Археологи из Регионального объединения Вестфалия-Липпе (LWL) раскопали остатки церкви 10-го века вблизи Эрвитте-Эйкелох в округе Соэст на северо-западе Германии. Это 30-метровое каменное сооружение, имеет планировку, о которой ранее не знали в этом регионе, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 2021 году волонтер обратил внимание экспертов LWL на скопление известняковых обломков, расположенных на лугу к востоку от Эрвитте. Впоследствии, в том же году, обследование этого участка неожиданно открыло фундамент каменного здания. После раскопок, проведенных в 2022 и 2023 годах, стало очевидно, что это остатки церкви.

Это открытие особенно важно из-за очевидного отсутствия письменных упоминаний о существовании этой церкви. Первые документальные упоминания о поселении вблизи Бахауэ появляются лишь в 11 веке, но в них нет ни одного упоминания о церкви.

Доктор Ева Чичи, руководитель раскопок из Археологического филиала LWL в Ольпе, объясняет: "Мы смогли доказать, что церковь отстроили здесь после того, как снесли гораздо более древнюю усадьбу. Раскопки в окрестностях церкви и под ее фундаментом обнаружили доказательства поселения на этом месте еще во времена Римской империи".

церковь, археология, археологи, раскопки, известняк, фундамент, план, датировка, история, часовня, здание Fullscreen
Во время раскопок весной 2023 года неожиданно обнаружили фундаменты пристройки на юге церкви
Фото: LWL

Профессор, доктор Михаэль Баалес, руководитель филиала в Ольпе, отмечает их методологию классификации и точной датировки церковного сооружения: "Чтобы точнее классифицировать и датировать здание церкви, мы полагаемся не только на находки, но и на научные результаты".

Керамические артефакты, первичное радиоуглеродное датирование и сравнительный анализ с другими архитектурными сооружениями пока указывают на дату строительства около 900 года нашей эры.

В Вестфалии отсутствие зафиксированных планов этажей из этой эпохи не является беспрецедентным. Обычно, новые церкви строились на месте предыдущих, что приводило к частичному или полному уничтожению старых планов этажей. План этажа, обнаруженный в Эйкелох, значительно отличается от традиционной схемы зала и хоров.

церковь, археология, археологи, раскопки, известняк, фундамент, план, датировка, история, часовня, здание Fullscreen
Последнюю секцию, западную часть церкви, обнаружили во время последней кампании в конце лета и задокументировали с помощью фотограмметрических снимков
Фото: LWL/L. Cramer/E. Cichy

Недавно открытая церковь состоит из обширного зала шириной 8,40 метров, к которому прилегает прямоугольный хор, простирающийся на восток. Необычная пристройка на востоке хора, которую называют надстройкой хора, вызывает вопросы о ее потенциальной функции как часовни или места захоронения.

"Такой план этажа пока является уникальным в Вестфалии, но известны подобные церковные здания, например, из коллегиальных церквей в Бонн-Вилихе и Нидермюнстере в Регенсбурге", — отмечает главный археолог LWL профессор, доктор Михаэль Ринд.

Важно
Впервые в регионе: в Германии обнаружено почти 50 уникальных захоронений галльских поселенцев (фото)
Впервые в регионе: в Германии обнаружено почти 50 уникальных захоронений галльских поселенцев (фото)

Вполне вероятно, что церковь была полностью построена, о чем свидетельствуют следы штукатурки и более поздняя пристройка на юге. Однако, похоже, что ее покинули относительно скоро после завершения строительства. Разгадка этой загадки является основной задачей археологов, которые будут оценивать результаты раскопок в ближайшие годы.

Ранее Фокус писал о том, что археологи завершили нынешние раскопки в Вышгороде. Они обнаружили немало артефактов Киевской Руси.

А также мы писали о 500-летнем артефакте, который обнаружили во время раскопок в польском замке.