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Технологии и наука

Спата, щит и украшения: в Германии нашли могилу средневекового воина вместе с оружием (фото)

захоронение, меч, спата, воин, роскошь, могила, гроб, Римская империя
Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim | Могила воина была найдена на раннесредневековом кладбище в немецком городе Ингельхайм, которое позже стало местом расположения одного из дворцов Карла Великого

Археологи раскопали могилу франкского воина, похороненного вместе с оружием и щитом более тринадцати веков назад. Среди найденных артефактов — спата, длинный меч, происходящий от кавалерийских клинков поздней Римской империи.

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Раскопки, проведенные в июне, происходили на раннесредневековом кладбище. Эти археологические исследования начались в марте в Ингельхайме, городке, прилегающем к реке Рейн, примерно в 40 километрах к западу от Франкфурта-на-Майне, пишет Live Science.

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Останки указывают на то, что человек, о котором идет речь, был мужчиной в возрасте от 30 до 40 лет, вероятно, умер в седьмом веке. Его захоронение сопровождали сеакс, короткий рубящий меч с железным лезвием и бронзовой рукояткой, железный нож и копье, хотя от последнего сохранился лишь железный наконечник. В могиле также нашли остатки деревянного щита, от которого сохранилась лишь центральная металлическая часть.

захоронение, меч, спата, воин, роскошь, могила, гроб, Римская империя Fullscreen
Воина похоронили с четырьмя предметами его оружия, в частности длинным железным мечом, известным как спата, и щитом, от которого сохранились только металлические центральные части
Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim

Кристоф Басслер, руководитель раскопок и археолог из Исследовательского центра Кайзерпфальца в Ингельхайме, заявил, что это кладбище использовали с пятого по восьмой век и обслуживало соседние поселения и фермерские усадьбы. Примечательно, что несколько соседних могил разграбили позже, но место упокоения воина так и осталось неоткрытым мародерами.

Относительно социально-экономического статуса покойного, Басслер отметил, что хотя он и принадлежал к состоятельному сегменту своей общины, однако не обладал значительным богатством. Его оружие было высокого мастерства, но в гробнице не обнаружили никаких признаков роскоши, доступной только для элиты.

захоронение, меч, спата, воин, роскошь, могила, гроб, Римская империя Fullscreen
Спата считалась стандартным оружием воина в период раннего средневековья в Европе
Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim

Археологи предполагают, что эта могила относится к ранней эпохе Меровингов, охватывающей примерно 500-750 годы нашей эры. Этот период знаменует собой раннюю стадию Франкской германоязычной империи, которая впоследствии перешла под власть Карла Великого и его преемников Каролингов после 768 года нашей эры.

Рентгеновское исследование пояса воина обнаружило серебряные проволоки, инкрустированные в железную пряжку и фурнитуру, демонстрирующую стиль, который достиг своего апогея в седьмом веке. Басслер и его команда намерены подвергнуть органические останки радиоуглеродному датированию и тщательно исследовать скелет на наличие признаков боевых травм, что потенциально может прояснить причину смерти.

захоронение, меч, спата, воин, роскошь, могила, гроб, Римская империя Fullscreen
Среди других найденных предметов разноцветные стеклянные бусины, которые носили многие женщины того времени
Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim

Своеобразная "поза гроба" скелета, которая характеризуется узкими и немного приподнятыми плечами, намекает на использование гроба во время захоронения, хотя ни один из его деревянных компонентов не уцелел.

Басслер выделил значение спати в могиле, утверждая, что она служила основным оружием воина. Длина меча от рукоятки до острия составляет примерно 93 сантиметра, а длина лезвия — 75 см.

Эти мечи, которые сначала использовали конные войска поздней Римской империи из-за их эффективности в бою, впоследствии стали стандартным оружием в войнах раннего средневековья. Впоследствии термин "spatha" превратился в современные английские слова "spatula" и "spade".

захоронение, меч, спата, воин, роскошь, могила, гроб, Римская империя Fullscreen
Во время раскопок археологи также нашли расчески, монеты и фрагменты тонко сотканного текстиля
Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim

Из могилы видно, что франкский воин воевал не на лошади, поскольку нет никаких доказательств наличия шпор или снаряжения, связанного с животными. Близость этого места к реке Рейн и древнеримскому поселению Могонтиакум (ныне город Майнц) заслуживает внимания, поскольку эту местность впоследствии выбрали для одного из императорских дворцов Карла Великого в VIII веке.

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Исследование других могил на кладбище показало мастерство жителей в ремесле, а также их склонность к искусству и орнаментике. Стекло было распространенным материалом для изготовления сосудов для питья, даже среди менее зажиточных слоев населения, и из него изготавливали сложные ожерелья, которые носили женщины.

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