Крокодилы в Индии спасли собаку от нападения дикой стаи: мнения ученых разделились, что это значит (фото)

Авторы исследования считают, что это является признаком сочувствия у крокодилов, но не все с этим согласны.

Related video

В статье для издания Journal of Threatened Taxa индийские ученые описали несколько случаев странного поведения болотных крокодилов (Crocodylus palustris). Авторы пришли к выводу, что рептилии обладают более высоким уровнем интеллекта чем считалось ранее, и сочувствием. Но американский биолог считает, что местным крокодилам приписывают свойства, которыми те не обладают на самом деле, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Индии описали несколько случаев странного поведения болотных крокодилов, свидетелями которого они стали. Например, в статье описан случай, когда стая взрослых диких собак загнала более молодую собаку в реку, где обитают крокодилы.

Важно

Не учли часть морды и хвоста. Крокодил-гигант, живущий в неволе, может быть больше, чем все думали

Вместо того, чтобы съесть собаку три крокодила подплыли к ней и своими мордами стали отталкивать ее в более безопасное место на берегу, чтобы собака смогла сбежать от преследователей. Индийские ученые сделали вывод, что крокодилы обладают сочувствием и возможно беспокоились о безопасности собаки, потому не съели ее и помогли сбежать.

Вместо того, чтобы съесть собаку три крокодила подплыли к ней и своими мордами стали отталкивать ее в более безопасное место на берегу Фото: Live Science

Также ученые описали случаи, когда болотные крокодилы использовали ветки деревьев для привлечения таких птиц, как египетская цапля (Bubulcus ibis). Дело в том, что эти птицы строят гнезда из веток, а потому среди них наблюдается высокая конкуренция за хорошую ветку. Так что ветка, расположенная на морде крокодила, может показаться заманчивым вариантом для птиц, сделали вывод ученые.

Крокодилы в Индии спасли собаку от нападения дикой стаи Фото: Live Science

Еще в статье исследователи рассказали о том, что наблюдали, как болотные крокодилы плавали кругами в реке, и таким образом загоняли рыбу в одно место, чтобы дальше ее съесть. Таким образом индийские ученые пришли к выводу, что крокодилы более развиты в интеллектуальном плане, чем предполагалось ранее.

Также ученые описали случаи, когда болотные крокодилы использовали ветки деревьев для привлечения таких птиц, как египетская цапля Фото: Live Science

Но к результатам этого исследования, которое так и не получило широкой поддержки научного сообщества, также скептически относится и биолог Дункан Лейтч из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США. Он как раз специализируется на изучении поведения рептилий.

По словам ученого, крокодилы обладают сложным набором моделей поведения, но выводы в этой статье основаны на человеческом определении интеллекта и попытке найти его у крокодилов.

Крокодилы обладают сложным набором моделей поведения, но выводы в этой статье основаны на человеческом определении интеллекта и попытке найти его у крокодилов, считает ученый Фото: Live Science

"У этих рептилий очень сложная система восприятия окружающего мира. Крокодилы имеют отличное зрение, их обоняние одно из самых лучших среди животных, они прекрасно ориентируются в окружающей среде. Но вряд ли это можно назвать разумом в том смысле, как мы наблюдаем его у ворон, которые могут использовать подручные предметы для достижения определенных целей", — говорит Лейтч.

Что касается случая с собакой, конечно ученый считает этот инцидент очень интересным, ведь она не стала жертвой крокодилов. Но нет никаких свидетельств того, что крокодилы обладают сочувствием к другим видам. По словам Лейтча, авторы статьи пытаются приписать крокодилам способности, которых на самом деле у них нет.

Фокус уже писал о том, что змея во Франции подавилась инвазивной "острой" рыбой и чуть не умерла, но ее спас ученый. Рыба с колючим плавником застряла в пищеводе змеи, когда та пыталась проглотить жертву слишком большого размера.