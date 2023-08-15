Не учли часть морды и хвоста. Крокодил-гигант, живущий в неволе, может быть больше, чем все думали

Кассиуса внесли в Книгу рекордов Гиннеса еще в 2011 году, однако теперь смотрители полагают, что его размеры могут быть больше, чем зафиксированные тогда.

Related video

Морской крокодил по кличке Кассиус является крупнейшим из тех, кто содержится в неволе. Последний раз его измеряли в 2011 году, когда вносили в Книгу рекордов Гиннеса как самого большого в мире крокодила, живущего в неволе, пишет Live Science.

Предполагается, что Кассиус живет на Земле уже около 120 лет, а в 2011 году его длинна составляла 5,48 метра. Однако с тех пор хранители не измеряли его, а потому полагают, что в действительности он может оказаться еще больше.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Туди Скотта, который присматривает за гигантом в парке крокодилов Маринлэнд в Австралии, есть два фактора, которые указывают на то, что в действительности Кассиус может быть больше той длины, что зафиксирована в Книге рекордов Гиннеса. Во-первых, морские крокодилы растут в течение всей жизни, а потому вполне вероятно, что животное стало еще больше. Во-вторых, когда Кассиуса нашли в 1984 году, гигантский крокодил сражался с другими самцами за территорию и атаковал лодочные двигатели. В результате он потерял часть своего хвоста и морды — эти утерянные части тела не были учтены во время измерения животного. Таким образом, Кассиус, предположительно, потерял в длине от 15 до 25 сантиметров длины.

Скотт отмечает, что они с коллегами не планируют прибегать к повторному измерению гигантского крокодила, если только не появятся претенденты, которые пожелали бы отобрать у него титул рекордсмена. Отметим, что подобное уже происходило в 2012 году, когда исследователи поймали другого гигантского крокодила на Филиппинах. Тогда морской крокодил Лолонг длиной 6,17 метров ненадолго отобрал титул рекордсмена у Кассиуса. Впрочем, год спустя титул вернулся к последнему, так как Лолонг умер.

Ученые отмечают, что морские крокодилы (Crocodylus porosus) могут вырастать до 7 метров в длину, а потому Кассиусу есть куда расти. Однако Скотт отмечает, что с возрастом их темпы роста, видимо замедляются до 1 сантиметра в год, а со временем старожилы и вовсе могут перестать расти.

Смотрители парка, основываясь на размерах крокодилов, подсчитали, что Кассиус, вероятно, родился в 1903 году, а значит в этом году у него юбилей — 120 лет. Впрочем, велики шансы, что в действительности он не только больше, но и старше, чем все думали.

Ранее Фокус писал о том, что найден скелет самого тяжелого животного в истории Земли: более 20 м в длину и весом до 340 тонн.