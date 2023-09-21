Бабочки в животе. Создана карта любви: где в организме появляются разные реакции на это чувство (фото)

Ученые выделили 27 видов любви и организм человека реагирует на них по-разному.

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Любовь можно ощущать разными способами – от появления "бабочек" в животе до покалывания в паховой области. Ученые из Университета Аалто, Финляндия, выделили 27 различных видов любви, которую может испытывать человек, а также назвали точные участки в организме, на которые они влияют, пишет Daily Mail.

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Ученые провели исследование на основе опроса сотен участников, как мужчин, так и женщин, чтобы определить, как разные виды любви вызывают разные ощущения в организме человека. Для этого участникам предложили раскрасить силуэт человеческого тела, чтобы показать, где именно возникают те или иные реакции на разные виды любви, а также описать свои физические и психологические ощущения.

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Как показало исследование, несмотря на то, что большинство видов любви лучше ощущаются нашим мозгом, они также оказывают сильное влияние на разные участки тела.По словам ученых, виды любви имеют диапазон ощущений от слабых до очень сильных.

Любовь можно ощущать разными способами – от появления "бабочек" в животе до покалывания в паховой области Фото: Daily Mail

Оказалось, что страстная любовь является самым сильным видом любви и оказывает влияние на всю верхнюю часть тела, мозг и паховую область. То есть ощущения этой любви сильнее именно в этих частях организма. Меньше всего влияет на ощущения в мозге и теле любовь к незнакомым людям и Богу.

Ощущения в организме, которые возникают в результате универсальной любви и родительской любви Фото: Daily Mail

По словам ученых, любовь между людьми можно разделить на сексуальную и не сексуальную. Особенно близки друг к другу виды любви, которые имеют сексуальный подтекст. Именно они вызывают наиболее сильные переживания и эмоции.

Также ученые обнаружили сильную связь между физической и умственной интенсивностью эмоций. Чем сильнее любовь ощущается в теле, тем сильнее она ощущается нашим мозгом и тем она более приятная. По словам авторов исследования, ощущения в верхней части тела становятся более слабыми, если речь идет не о вызывающих сильные эмоции типах любви.

Ощущения в организме, которые возникают в результате страстной любви и настоящей любви Фото: Daily Mail

Важно отметить, что большинство участников этого исследования были женщинами с высшим образованием. Поэтому ученые признают, что результаты могли бы быть другими, если бы респонденты представляли более обширные категории людей.

Например, если бы опрос проводили среди очень религиозных людей, то любовь к богу была на первом месте по уровню ощущений и была бы самой сильной. То же касается и родителей, если бы опрашивали только их, то любовь к детям была бы самой сильной, говорят ученые.

Среди типов любви, которые ученые выделили, были страстная любовь, обычная любовь, любовь к людям, к детям, к животным, к себе, к своей стране, к Богу и другие виды любви.

Ощущения в организме, которые возникают из-за разных видов любви Фото: Daily Mail

Фокус уже писал о том, почему женщины предпочитают веселых мужчин. Как показало исследование, мужчины с чувством юмора имеют больше шансов завязать отношения с женщинами.