У ракеты-носителя китайской частной компании после запуска произошла авария: важный груз потерян

9 предыдущих запусков ракет-носителей Ceres-1 компанией Galactic Energy были успешными, но 10 запуск закончился аварией.

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В четверг, 21 сентября, китайская частная компания Galactic Energy отправила в космос свою ракету-носитель Ceres-1 со спутником дистанционного наблюдения Jilin-1 Gaofen-04B от компании Changguang Satellite Technology на борту. Но спутник не был выведен на орбиту, так как ракета-носитель отклонилась от курса, пишет Space.

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Для китайской частной компании Galactic Energy это первый неудачный запуск ракеты-носителя Ceres-1 с полезной нагрузкой на борту. Предыдущие 9 запусков были успешными. Согласно сообщение компании Galactic Energy, ракета полетела не так как нужно, и миссия по отправке спутника в космос провалилась. Сейчас идет расследование причин этой катастрофы.

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Первый запуск в космос четырехступенчатой ракеты Ceres-1 состоялся в ноябре 2021 года. Она имеет высоту — 19 метров, диаметр — 1,4 метра и может доставлять полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту в размере до 400 кг, а на солнечно-синхронную орбиту (высота 500 км) – до 300 кг. Вовремя неудачного запуска Ceres-1 впервые должна бала вывести спутник на высоту в 800 км.

Эта катастрофа стала первой для Китая в этом году, ведь с начала 2023 года и государственные, и частные компании страны до этого осуществили 43 успешных запуска ракет-носителей в космос.

Эта катастрофа стала первой для Китая в этом году, ведь с начала 2023 года и государственные, и частные компании страны до этого осуществили 43 успешных запуска ракет-носителей в космос Фото: space.com

Самое интересное, что за два дня до аварии китайской ракеты, подобный несчастный случай произошел с ракетой Electron американской компании Rocket Lab. В результате неизвестной аномалии, возникшей на ракете, был потерян спутник наблюдения за Землей от компании Capella Space.

Что касается компании Galactic Energy, то сейчас ее инженеры работают над созданием более крупной ракеты-носителя Pallas-1, которая сможет выводить на низку околоземную орбиту 5 тонн полезной нагрузки.

Это будет многоразовая двухступенчатая ракета, которая может выводить на солнечно-синхронную орбиту, на высоту до 700 км, 3 тонны полезной нагрузки.

Первый полет ракеты Pallas-1 в космос должен состоятся в первом квартале следующего года. Но самая первая версия новой ракеты-носителя все же будет одноразовой, а вот многоразовый вариант будет запущен в космос в 2025 году.

Напоминаем, что в июне этого года, Китай побил собственный рекорд по запуску спутников в космос. К 2025 году на орбите будет насчитываться 138 подобных китайских космических аппаратов, формирующих единую сеть, как уже писал Фокус.

Обладателем рекорда на самый быстрый полет к космической станции стал китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-5", который долетел до китайской орбитальной станции "Тяньгун" чуть больше, чем за 2 часа. Но его миссия в космосе закончилась и Китай отправил корабль на огненную смерть, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в мае этого года на Землю вернулся сверхсекретный китайский космический самолет, который летал вокруг Земли в течение 9 месяцев.