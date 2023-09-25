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Технологии и наука

Аборты практиковали еще во времена фараонов. Первые упоминания датируются 2 тыс. лет до н. э.

История абортов, Древние практики абортов, Историческое отношение к абортам, Легальность абортов, Аборты в древних цивилизациях, Рассказы об абортах, Эволюция взглядов на аборт, Ускорение аборта, Абортивные средства,
Фото: PEbers/Einsamer Schützederivative/Photohound (talk), CC BY-SA | Папирус Эберса (ок. 1600 г. до н. э.) из Древнего Египта

Есть много свидетельств того, что аборт был неотъемлемой частью общественной жизни на протяжении тысячелетий. Историю абортов часто подают как вполне законную, однако аборты продолжали делать независимо, а возможно, даже вопреки правовому регулированию.

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Потребность регулировать рождаемость до или после полового акта существует почти так же давно, как и сама беременность. Древнеегипетский папирус Эберса часто считают одним из первых письменных свидетельств о практике абортов, пишет Phys.org.

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Датированный 1600 годом до н. э., текст описывает методы, с помощью которых "женщина опорожняет зачатое в первый, второй или третий период", рекомендуя травы, вагинальные спринцевания и свечи. Подобные методы искусственного прерывания беременности описаны, хотя и не рекомендованы, Гиппократом примерно в четвертом веке до нашей эры.

Будучи частью повседневной жизни античных граждан, аборт также нашел свое отражение в их искусстве. Публий Овидий Назо, более известный как Овидий, был римским поэтом, чей сборник произведений "Любовь" описывает эмоциональное смятение рассказчика, что наблюдает за тем, как его возлюбленная страдает от неправильно проведенного аборта:

"Пока она опрометчиво сбрасывает бремя своего беременного лона, уставшая Коринна лежит в опасности для своей жизни. Отважившись на такую большую опасность, не сказав мне. Она заслуживает моего гнева, но мой гнев умирает от страха".

Сначала Овидия беспокоит риск потерять любимую Коринну, а не потенциального ребенка. Позже он просит богов проигнорировать "уничтожение" ребенка и спасти жизнь Коринны. Это раскрывает некоторые важные аспекты исторического отношения к абортам.

Хотя дебаты об аборте в 21 веке часто вращаются вокруг вопросов жизни и личности, так было не всегда. Древние греки и римляне, например, не обязательно верили, что плод является живым.

Поскольку задержка менструации часто была первым признаком того, что что-то не так, и женщина могла не считать себя беременной до гораздо более позднего времени, многие советы по аборту сосредотачивались на восстановлении нарушений менструального цикла, а не на прерывании потенциальной беременности (или плода).

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Как следствие, значительная часть советов по прерыванию беременности на протяжении истории не обязательно упоминает об аборте вообще. И часто от личной интерпретации зависело, состоялся ли аборт или нет.

"Эпидемия абортов"

В 1920 году Россия стала первым государством в мире, легализовавшим аборты, а в 1929 году известная сторонница контроля над рождаемостью Мари Стоупс сетовала на "эпидемию абортов", охватившую Англию. Подобные заявления из Франции и США также свидетельствуют об ощутимом росте количества абортов.

Но литература начала 20-го века, со многими историями, основанными на реальном опыте женщин, свидетельствует о более широком спектре абортов, чем стереотипный образ бедных и обездоленных подпольных операций 1900-х годов.

Аборт имеет долгую и разнообразную историю, но прежде всего эти тексты — от египетских папирусов 1600 года до н. э. до сегодняшних постов в социальных сетях — показывают, что аборт был и остается центральным элементом нашей истории, нашей жизни и даже нашего искусства.

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