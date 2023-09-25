Аборты практиковали еще во времена фараонов. Первые упоминания датируются 2 тыс. лет до н. э.

Есть много свидетельств того, что аборт был неотъемлемой частью общественной жизни на протяжении тысячелетий. Историю абортов часто подают как вполне законную, однако аборты продолжали делать независимо, а возможно, даже вопреки правовому регулированию.

Related video

Потребность регулировать рождаемость до или после полового акта существует почти так же давно, как и сама беременность. Древнеегипетский папирус Эберса часто считают одним из первых письменных свидетельств о практике абортов, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Датированный 1600 годом до н. э., текст описывает методы, с помощью которых "женщина опорожняет зачатое в первый, второй или третий период", рекомендуя травы, вагинальные спринцевания и свечи. Подобные методы искусственного прерывания беременности описаны, хотя и не рекомендованы, Гиппократом примерно в четвертом веке до нашей эры.

Будучи частью повседневной жизни античных граждан, аборт также нашел свое отражение в их искусстве. Публий Овидий Назо, более известный как Овидий, был римским поэтом, чей сборник произведений "Любовь" описывает эмоциональное смятение рассказчика, что наблюдает за тем, как его возлюбленная страдает от неправильно проведенного аборта:

"Пока она опрометчиво сбрасывает бремя своего беременного лона, уставшая Коринна лежит в опасности для своей жизни. Отважившись на такую большую опасность, не сказав мне. Она заслуживает моего гнева, но мой гнев умирает от страха".

Сначала Овидия беспокоит риск потерять любимую Коринну, а не потенциального ребенка. Позже он просит богов проигнорировать "уничтожение" ребенка и спасти жизнь Коринны. Это раскрывает некоторые важные аспекты исторического отношения к абортам.

Хотя дебаты об аборте в 21 веке часто вращаются вокруг вопросов жизни и личности, так было не всегда. Древние греки и римляне, например, не обязательно верили, что плод является живым.

Поскольку задержка менструации часто была первым признаком того, что что-то не так, и женщина могла не считать себя беременной до гораздо более позднего времени, многие советы по аборту сосредотачивались на восстановлении нарушений менструального цикла, а не на прерывании потенциальной беременности (или плода).

Важно

Целовали не просто так: историки объяснили, что означали поцелуи в Древней Греции (фото)

Как следствие, значительная часть советов по прерыванию беременности на протяжении истории не обязательно упоминает об аборте вообще. И часто от личной интерпретации зависело, состоялся ли аборт или нет.

"Эпидемия абортов"

В 1920 году Россия стала первым государством в мире, легализовавшим аборты, а в 1929 году известная сторонница контроля над рождаемостью Мари Стоупс сетовала на "эпидемию абортов", охватившую Англию. Подобные заявления из Франции и США также свидетельствуют об ощутимом росте количества абортов.

Но литература начала 20-го века, со многими историями, основанными на реальном опыте женщин, свидетельствует о более широком спектре абортов, чем стереотипный образ бедных и обездоленных подпольных операций 1900-х годов.

Аборт имеет долгую и разнообразную историю, но прежде всего эти тексты — от египетских папирусов 1600 года до н. э. до сегодняшних постов в социальных сетях — показывают, что аборт был и остается центральным элементом нашей истории, нашей жизни и даже нашего искусства.

Ранее Фокус писал о новом индоевропейском языке, который обнаружили в хеттской столице Хаттуса.

А также мы рассказывали о почерке царицы Клеопатры. Археологи обнаружили только одно греческое слово.