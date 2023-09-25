"Хьюстон, у нас… куча проблем": в НАСА отложили старт экспедиции на Марс

Человечеству впервые предстоит запустить космический корабль с чужой планеты. Но к проекту, который сопряжен с целым рядом технических сложностей, добавляются еще и организационные, и финансовые.

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В НАСА решили отложить старт межпланетной космической экспедиции на Марс (Mars Sample Return (MSR) после того, как независимая комиссия обнаружила ряд сложностей, относящихся к расписанию миссии, стоимости и техническим нюансам. Об этом сообщает Futurism.com

Миссия, цель которой — собрать образцы марсианского грунта — первоначально была запланирована на 2026 год. Но еще в июне выяснилось, что ее бюджет непомерно разросся, потому решили провести независимую проверку.

MSR называют приоритетной для НАСА в исследовании далекого космоса, однако, по словам экспертов, о научной ценности исследования ни Конгресс, ни американская общественность до сих пор толком не знают. Критики же говорят, что бюджет миссии был нереалистичным с самого начала.

В итоге было решено, что пока нет продуманного графика, который бы учитывал все технические вопросы и расходы при доступном финансировании.

Иначе говоря, несмотря на то, что получение образцов с марсианской поверхности представляется многообещающим, все же усилия НАСА оказались дорогостоящими, дезорганизованными и непоследовательными.

Какой будет дальнейшая судьба MSR, пока неизвестно. Представители НАСА сообщили, что организовали специальную комиссию, которая, по сути, будет проверять работу, предыдущей комиссии.

Миссия чрезвычайно сложна. Человечеству впервые предстоит запустить космический корабль с чужой планеты, проект сопряжен с целым рядом технических сложностей, не говоря уже о том, удастся ли добиться конечной цели и вернуть космический аппарат обратно на Землю.

Вместе с тем в НАСА говорят о важности этой программы и выражают сдержанный оптимизм.

"У НАСА есть планы исследования Луны и Марса", — заявила недавно Никола Фокс, заместитель администратора НАСА по науке и руководитель новой исследовательской группы.

По ее словам, Марс — это широкое поле для научных исследований и любая дополнительная информация о "Красной планете" должна лечь в основу программы агентства "Артемида", конечная цель которой в том, чтобы отправить на Марс человека.

Напомним, что ученые рассказали о цветовой палитра Марса и ответили на вопрос о том, как бы мы воспринимали цвета вне Земли.

Также сообщалось, что с помощью солнечного паруса можно добраться на Марс за 26 дней.